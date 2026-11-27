San Pedro Sula, Honduras.

La Selección Sub-17 de Honduras cerró de la peor manera su participación en el Mundial de Qatar 2026. La Mini H fue goleada 6-0 por Japón en la última jornada del Grupo L y se despidió del certamen sin conseguir una victoria y, lo más preocupante, sin anotar un solo gol. El equipo dirigido por Merling Paz llegó a este compromiso con la obligación de ganar y buscar una diferencia amplia para mantener sus posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: Japón fue ampliamente superior y aprovechó las debilidades defensivas de los catrachos. Los japoneses consiguieron una contundente victoria 7-0 que les permitió alcanzar los tres puntos y meterse entre los ocho mejores terceros lugares del campeonato, asegurando su boleto a la siguiente ronda.

Por su parte, Honduras terminó en el último lugar del sector, con tres derrotas consecutivas. En su debut perdió 2-0 ante Serbia, posteriormente cayó 2-0 frente a Colombia y finalmente sufrió el duro 7-0 contra Japón. La Bicolor se marcha de Qatar con un balance de cero puntos, cero goles anotados y diez recibidos, números que reflejan una participación para el olvido en la máxima competencia juvenil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse