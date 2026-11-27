Ciudad de México, México. Lo que comenzó como una posible historia de romance entre José Eduardo Derbez y la DJ Mariana BO terminó en una polémica en redes sociales. Luego de que el actor negara tener una relación sentimental con la artista, ella compartió un mensaje en el que habló sobre las actitudes de algunos hombres hacia las mujeres y dejó clara su postura frente a las faltas de respeto. Aunque Mariana BO no mencionó directamente al hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, su publicación llamó la atención por aparecer después del comunicado que el actor difundió para aclarar los rumores sobre su vida amorosa.

A través de sus historias de Instagram, la DJ mexicana cuestionó a quienes buscan desacreditar públicamente a una mujer cuando esta decide establecer límites, especialmente después de haber compartido momentos privados con ella. "Vivimos en una sociedad donde todavía hay hombres que acostumbran a salirse con la suya, a manipular la narrativa y a desacreditar a una mujer cuando esta decide poner límites", expresó al inicio de su mensaje. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La productora musical también hizo referencia a los hombres que comparten momentos con una mujer, muestran sus encuentros en redes sociales y posteriormente intentan proteger su imagen pública cuando reciben una negativa.

Mariana BO defiende su integridad

En su publicación, Mariana BO dejó claro que no está dispuesta a tolerar comportamientos que considera irrespetuosos y rechazó que su vida personal o su trayectoria profesional sean motivo de cuestionamientos públicos.

"Mi vida, mi carrera profesional y mi valor como mujer no están a consideración pública", escribió la DJ, quien también aseguró que no permitirá que un comunicado afecte su integridad.

