Ciudad de México, México. El actor José Eduardo Derbez decidió poner fin a las especulaciones sobre un supuesto romance con la DJ Mariana Bo, luego de que sus recientes encuentros despertaran rumores sobre una posible relación sentimental. El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aclaró, mediante un comunicado, que entre ambos no existe un vínculo amoroso, desmintiendo así las versiones que comenzaron a circular en torno a su vida personal.

La cercanía entre el actor y la DJ generó comentarios entre sus seguidores, quienes se preguntaban si José Eduardo había iniciado una nueva historia de amor. Sin embargo, el propio Derbez se encargó de dejar claro que no mantiene ningún noviazgo con la artista.



José Eduardo Derbez responde con humor a los rumores

Fiel a su estilo, José Eduardo recurrió al humor para desmentir a través de un comunicado que esté estrenando romance con Mariana Bo. "No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva revelación", dice un fragmento del comunicado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, utilizó una divertida expresión para describir su situación amorosa y aseguró que su corazón está “fuera de servicio por mantenimiento”.