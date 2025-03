Vadhir y José Eduardo Derbez estrenan reality llamado ‘Par de ideotas’

Los Ángeles (EE.UU.)

Al inicio del programa los dos hermanos buscan a Eugenio Derbez para contarle sus ideas. Él les advierte a ambos que sea cual sea el proyecto que decidan hacer, tienen que cuidar de su apellido, que considera, se ha convertido en una marca.

“Venimos de una familia muy grande, con mucha trayectoria y creo que mi papá se refería a cuidar eso, la carrera de toda la familia. Pero creo que al final hicimos un muy buen trabajo, y por lo menos las risas no faltaron”, asegura José Eduardo Derbez.

Los hermanos logran dar un toque de humor a varios de los eventos que han sido polémicos para la familia, como los comentarios pasados de su padre sobre el pago a los becarios, se llaman a ellos mismos “nepo babis”, y mientras Vadhir se burla de sus relaciones pasadas, José Eduardo de su gusto por la fiesta y el alcohol.

“Si tú no te burlas de tus desgracias o de tus fracasos es cuando empiezas a ver ‘el negrito en el arroz’ (te enfocas en lo negativo). Entonces yo creo que es mejor reírte de ti mismo, disfrutarlo, gozarlo y ya. Y eso en los realities lo aprendes muy rápido”, añade el actor de ‘Mesa de regalos’.

Los hermanos aun esperan el resultado final que la primera entrega de este programa tenga entre el público para saber si se embarcarán en otro proyecto juntos, pero mientras tanto seguirán con sus trabajos en la industria por separado.

José Eduardo en producciones como actor que aun no puede anunciar y Vadhir en múltiples proyectos como la película ‘Mientras cupido no está’, o la serie colombiana ‘Yo no soy Mendoza’, pero sobre todo pondrá sus esfuerzos en la música con el lanzamiento de su primer álbum de estudio y una serie de conciertos en latinoamérica.