Juliana Figueroa acusa al actor Jorge Reynoso de abuso

Jorge Reynoso es un actor mexicano conocido por su carrera en el cine y la televisión. Sin embargo, su nombre ha estado en el centro de la controversia debido a las acusaciones de abuso sexual presentadas por Juliana Figueroa, hija del cantante fallecido Juan Sebastián.

En 2019, Reynoso fue arrestado en Edinburg, Texas, acusado de cometer un delito grave de segundo grado contra una menor. La identidad de la víctima no se reveló en ese momento, pero recientemente, la influencer Jacqueline Martínez, conocida como “Chamonic”, reveló que la víctima era Juliana Figueroa. Según Martínez, Juliana no estaba lista para presentarse y dar a conocer su identidad en ese entonces, lo que llevó a que el caso no avanzara.

La denuncia presentada en 2019 especifica que el supuesto afectado de Jorge Reynoso era un pariente del actor que contaba con 5 años.

El documento detalla que en el instante en que ocurrieron los sucesos “la menor se estaba preparando para una boda cuando Reynoso se le acercó, la sentó en sus piernas y comenzó a tocarla de manera incorrecta, y no solo fue en ese momento, sino que ocurrió en múltiples ocasiones y durante años desde los 5 hasta los 14 años”. Y no fue la única, hubo dos niñas más que fueron víctimas de tal clase”, indicó en su Instagram.

Juliana Figueroa ha decidido hablar públicamente sobre el presunto abuso que sufrió, cansada de las especulaciones y la desinformación que circulan sobre su caso. Según las declaraciones de Martínez, Reynoso habría abusado de Juliana durante varios años. Además, se ha mencionado que el actor ha intentado desprestigiar a la familia materna de Juliana, lo que ha complicado aún más la situación.

En otra publicación, la 'influencer' aclaró que Juliana Figueroa y el actor no son parientes de sangre, y detalló el vínculo que los vincula.

“Jorge Reynoso sigue siendo el marido de la abuela materna de Juliana Figueroa, debido a esa relación, este hombre estuvo en su entorno. Por años, él maltrató a Juliana ya dos jóvenes más.(Este individuo no ha deseado otorgarle el divorcio a la señora)”.

Chamonic asegura que Jorge Reynoso y la abuela de Juliana Figueroa aún no han formalizado el divorcio debido al conflicto sobre propiedades en México.

El caso de abuso sexual ha resurgido en medio de disputas legales relacionadas con la herencia de Joan Sebastian, lo que ha añadido una capa adicional de complejidad a la situación. Juliana ha expresado su frustración por la falta de justicia y la necesidad de aclarar los hechos para que se conozca la verdad.