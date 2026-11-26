México. Una nueva controversia rodea al actor mexicano Vadhir Derbez luego de que la reconocida tarotista Mhoni Vidente realizara una fuerte predicción sobre su futuro, en medio de las acusaciones de presunto abuso sexual que enfrenta y que han puesto a su familia bajo la atención pública. Durante una de sus intervenciones en El Heraldo de México, la vidente habló sobre la situación legal del hijo del comediante Eugenio Derbez y aseguró que, de acuerdo con la lectura de sus cartas, el actor podría terminar en prisión, aunque posteriormente recibiría ayuda de sus familiares para recuperar su libertad. “No es la primera vez que lo están inculpando por una situación muy grave. Esta es la tercera vez y yo lo veo preso, pero lo van a poder sacar después”, expresó Mhoni Vidente.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. La tarotista también aseguró que existiría una supuesta brujería detrás de los problemas que actualmente enfrenta la familia Derbez, por lo que recomendó a Eugenio y a sus seres queridos realizarse una limpia para alejar las malas energías. “Hay una brujería muy fuerte detrás de los Derbez”, afirmó durante su intervención. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué está pasando con Vadhir Derbez?

Las declaraciones de Mhoni Vidente surgen en medio del proceso legal que enfrenta el actor, luego de que una mujer lo denunciara por presuntos hechos de carácter sexual que habrían ocurrido el 2 de abril de 2026, durante la grabación de un videoclip en Coyoacán, Ciudad de México. En el desarrollo del caso, la Fiscalía capitalina informó sobre la existencia de una orden de aprehensión contra el intérprete. Sin embargo, sus abogados promovieron un amparo que dejó sin efecto dicha medida, por lo que el actor puede enfrentar el procedimiento en libertad mientras continúan las investigaciones.