Lina Luaces, hija de la presentadora Lili Estefan, reveló el 25 de noviembre de 2026 que fue diagnosticada con esclerosis múltiple (EM), una enfermedad que ha afectado su movilidad.
A través de una publicación en Instagram, Luaces compartió fotografías de su estancia en el hospital y de su proceso de recuperación. También relató cómo comenzaron los primeros síntomas y el impacto que tuvieron en su vida.
Según explicó, las primeras señales aparecieron poco después de ganar el título de Miss Universe Cuba 2025. Inicialmente, experimentó agotamiento extremo, niebla mental, dificultades para mover el pie derecho y pérdida de sensibilidad en una pierna.
Su condición empeoró progresivamente. En septiembre de 2026, despertó sin poder mover una mano y, hacia finales de esa semana, perdió la movilidad del lado derecho del cuerpo, desde el rostro hasta el pie. Tras someterse a evaluaciones médicas, recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple.
El modelo explicado que durante los últimos dos meses se ha concentrado en su recuperación mediante terapia física intensiva, con el objetivo de recuperar la movilidad, volver a caminar y utilizar sus manos.
Luaces reconoció que hacer pública su situación fue una decisión difícil, pero manifestó su intención de generar conciencia sobre la enfermedad y acompañar a otras personas que viven con el mismo diagnóstico.
Como parte de esta iniciativa, anunció su colaboración con la National Multiple Sclerosis Society, organización estadounidense que proporciona información y apoyo a las personas afectadas por la esclerosis múltiple.