Lina Luaces, hija de la presentadora Lili Estefan, reveló el 25 de noviembre de 2026 que fue diagnosticada con esclerosis múltiple (EM), una enfermedad que ha afectado su movilidad.

A través de una publicación en Instagram, Luaces compartió fotografías de su estancia en el hospital y de su proceso de recuperación. También relató cómo comenzaron los primeros síntomas y el impacto que tuvieron en su vida.

Según explicó, las primeras señales aparecieron poco después de ganar el título de Miss Universe Cuba 2025. Inicialmente, experimentó agotamiento extremo, niebla mental, dificultades para mover el pie derecho y pérdida de sensibilidad en una pierna.