Puerto Rico. La nueva Miss Universo 2026, Jennifer Barreto, no ha podido disfrutar de su coronación sin controversias. A pocas horas de convertirse en la sexta puertorriqueña en conquistar el título, su respuesta sobre la inteligencia artificial durante la ronda final de preguntas se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan si ya llevaba preparada su intervención. La polémica surgió luego de que internautas recordaran un video de una actividad previa al certamen, realizada el pasado 11 de noviembre, en la que la representante de Puerto Rico también había sido consultada sobre la inteligencia artificial. Según las comparaciones que circulan en plataformas digitales, Barreto utilizó argumentos y expresiones muy similares a los que posteriormente presentó frente al jurado durante la gran final del 24 de noviembre. En la ronda decisiva, la pregunta que recibió fue: “Mientras la inteligencia artificial continúa creciendo, ¿cuál es el valor más importante que nunca debemos perder?”.

La puertorriqueña respondió: “La Inteligencia Artificial llegó a nuestras vidas para quedarse y yo pienso que lo más importante es utilizarla responsablemente y si la inteligencia artificial pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. El valor está en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos cuando defenderlos se hace difícil”. Posteriormente, reforzó su postura con otra reflexión: “Por eso a mí no me preocupa cuán inteligente sea la Inteligencia Artificial o avance, sino cuán sabios vamos a ser nosotros para utilizarla responsablemente”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, la coincidencia con su intervención del 11 de noviembre provocó que algunos espectadores pusieran en duda la espontaneidad de su respuesta. Entre los comentarios que se han viralizado destacan señalamientos como “ya la tenía ensayada” y acusaciones de que habría contado con alguna ventaja al momento de responder.