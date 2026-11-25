San Juan.- Costa Rica será la sede de la edición de 2027 de Miss Universo, según se anunció tras la celebración del 75 aniversario del certamen en Puerto Rico, donde se alzó con la corona la puertorriqueña Jennifer Barreto. "Nos complace llevar Miss Universe a Costa Rica en 2027. Esperamos trabajar de la mano con nuestros aliados locales para dar a conocer al mundo el extraordinario patrimonio natural y cultural del país, mientras continuamos impulsando nuestra misión de empoderar a las mujeres alrededor del mundo", expresó Ronald Day, principal oficial ejecutivo de la Organización Miss Universe. Los detalles adicionales sobre la septuagésima sexta edición del concurso de belleza , incluyendo las fechas oficiales, los recintos y la programación de actividades, se informarán más adelante. ​​​​​

En la edición de este año, Barreto hizo historia al ser la primera madre en ganar Miss Universo , una victoria que le dio además a Puerto Rico su sexta corona en este certamen."A mí me gustan los retos, y yo sabía que una edición Diamante merecía un diamante y vine aquí con un propósito bien claro: el servicio y la filantropía conectan y, mucho más allá de inspirar, dijo poder impactar muchas vidas", dijo Barreto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La puertorriqueña, de 27 años, indicó que está preparada para comenzar a trabajar y expresó su esperanza de ganarse "el respeto y el cariño" de la gente. Barreto se impuso a las candidatas de República Dominicana, Melissa Núñez, quien fue la primera finalista; Venezuela, Clara Vegas (segunda); Filipinas, Bea Millán-Windorski (tercera); y Nueva Zelanda, Georgia Waddington (cuarta).

La joven, que ha trabajado como especialista en prevención en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y ha colaborado con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico, puso fin a 20 años de espera en la isla por una nueva corona. La última puertorriqueña que conquistó Miss Universo fue Zuleyka Rivera en 2006. Esta es la segunda vez que Puerto Rico gana el certamen en su propio suelo, después de Denise Quiñones en 2001. Tras la modificación de las reglas del certamen que permitieron la participación de mujeres casadas y con hijos, Barreto, que tiene una niña, se convirtió en la primera reina en conquistar el título universal siendo madre y casada.