Jennifer Barreto, Miss Universo Puerto Rico 2026, hizo historia en una noche que quedará marcada para siempre en la memoria de su isla natal y toda Latinoamérica. La representante anfitriona de la 75ª edición del certamen de belleza más importante del mundo se convirtió en la nueva reina universal y, con ello, en la primera madre de familia en conquistar la corona en toda la historia del Miss Universo, un triunfo que hizo vibrar al Coliseo de Puerto Rico y convirtió la celebración en una auténtica fiesta nacional. Desde sus primeras apariciones, Barreto había dejado claro que no había llegado únicamente a representar a Puerto Rico, sino a competir por la corona. Su porte, belleza, elegancia y preparación académica la colocaron rápidamente entre las candidatas más destacadas, mientras su dominio de la pasarela y su seguridad frente a las cámaras fueron construyendo, ronda tras ronda, una candidatura que terminó convirtiéndose en histórica.

Sin duda alguna, la boricua cargaba con una presión especial: competir frente a un público que esperaba verla llegar hasta el final y cumplir con las expectativas de millones de personas que pusieron sus ojos en "la isla del encanto" y, por fortuna, lo consiguió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cada vez que apareció sobre el escenario recibió una ovación ensordecedora, pero lejos de dejarse llevar por la emoción, Barreto mantuvo la concentración y defendió su lugar entre las favoritas con una presencia escénica elegante y contundente.

Jennifer sobresalió entre más de 100 mujeres

La competencia llegó a su punto máximo en un reñido Top 5 en el que la candidata de Nueva Zelanda terminó como cuarta finalista, Filipinas como tercera finalista, Venezuela ocupó el segundo lugar y República Dominicana se convirtió en primera finalista. El suspenso llegó cuando Jennifer Barreto y la dominicana, Melissa Nuñez, estuvieron frente a frente en el último momento de la competencia. Dos candidatas, dos grandes actuaciones, dos morenas hermosas y una sola corona por decidir.

Para la gran final, Jennifer apareció deslumbrante con un espectacular vestido blanco adornado con sutiles líneas de piedras doradas que acompañaron sus movimientos bajo las luces. Su larga cabellera oscura, peinada en ondas, completó una imagen sofisticada y majestuosa. Con cada paso proyectó serenidad y seguridad, mientras el público boricua acompañaba su recorrido con una energía que crecía a medida que avanzaba la noche. Uno de los momentos más comentados llegó durante las preguntas finales. En la primera intervención, Jennifer decidió responder en español y solicitó el apoyo de un intérprete, un instante que evidenció la presión de estar frente a millones de espectadores en una de las etapas más decisivas.

Sin embargo, en la segunda pregunta tomó mayor confianza y respondió en inglés, mostrando una faceta más segura y dejando ver su capacidad para recomponerse bajo presión. Cuando llegó el anuncio definitivo, la emoción se apoderó del Coliseo de Puerto Rico. “¡Puerto Rico!” fue el nombre que desató el grito de una multitud que llevaba toda la noche soñando con ese instante. Jennifer recibió la corona entre lágrimas, sonrisas y una ovación masiva, convirtiéndose en la primera madre de familia en alcanzar el máximo título del concurso y llevando la celebración mucho más allá de una victoria personal. Seguidamente, ocurrió una de las escenas más emotivas de la noche: después de ser coronada, sus compañeras corrieron hacia ella para abrazarla y celebrar juntas el histórico triunfo. Rodeada de las mujeres con quienes compartió esta intensa experiencia, Jennifer Barreto levantó la corona ante su público y escribió una nueva página en la historia de Miss Universo: la de una madre que llegó a casa como anfitriona y terminó convirtiéndose en reina universal.