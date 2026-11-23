San Juan, Puerto Rico. Justus Kelley, representante de Estados Unidos en Miss Universo 2026, compite en el certamen internacional tras hacer historia en agosto como la primera madre, esposa y ganadora mayor de 30 años de Miss USA. A sus 31 años, la estadounidense logró la corona mientras ejercía como madre de acogida de dos hermanos pequeños a quienes recibió en su hogar a través del sistema de protección infantil, convirtiendo así su activismo por la infancia vulnerable en el eje central de su reinado. La vida de Kelley tomó un rumbo inesperado en febrero, cuando recibió una llamada para brindar un hogar temporal a un bebé y su hermana. La noticia llegó en medio de sus preparativos para participar en diferentes actividades de la Semana de la Moda, entre ellas un desfile en París.

Ante la posibilidad de asumir el cuidado de los dos menores, la estadounidense comenzó a cuestionarse si debía continuar con sus compromisos profesionales. Incluso llegó a pensar que viajar a Francia ya no era tan importante frente a la nueva situación que enfrentaba su familia.



El apoyo de su familia le permitió seguir adelante

Mientras pasaba por esta situación, Kelley recibió el apoyo de sus familiares, ya que se ofrecieron a cuidar a los pequeños durante sus viajes y le hicieron saber que podía continuar con sus proyectos sin dejar de lado su responsabilidad en casa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En una entrevista, Kelley recordó que sus familiares le aseguraban que todo estaría bajo control mientras ella cumplía con sus compromisos.

"Te apoyamos. Vas a París durante cuatro o cinco días, y te tenemos en casa. Nos encargamos de los niños. Tenemos todo resuelto", le dijeron.

La respuesta fue importante para la estadounidense, quien comprendió que no tenía que elegir entre su familia y sus aspiraciones profesionales. “Eso me mostró cómo podía ser un año como Miss USA”, expresó Kelley, al recordar el momento en que entendió que podía continuar con sus planes y al mismo tiempo, mantener su compromiso con los dos hermanos.

Finalmente, la representante de Virginia siguió adelante con su participación y el 27 de agosto se llevó la corona de Miss USA 2026, en un certamen celebrado en Miami, Florida.

¿Quién es Justus Kelley, Miss Estados Unidos 2026?

Más allá de los reflectores de las pasarelas, la vida de la actual Miss USA está profundamente ligada al servicio comunitario y la salud pública. Originaria de Arlington, Virginia, está casada con Tyler Kelley, con quien compartió desde sus años universitarios el sueño de abrir su hogar a menores en situación vulnerable, un proyecto familiar que hoy define su identidad.

Ese compromiso trascendió las paredes de su casa y se transformó en activismo social. Kelley es fundadora de Foster Footprints , una organización sin fines de lucro que brinda acompañamiento, recursos y apoyo tanto a niños y jóvenes que crecen en hogares temporales como a las familias que los acogen. En el plano académico y profesional, cuenta con una licenciatura en Salud Comunitaria y una maestría en Administración de Salud Pública por la Universidad de Indiana. Además de ser autora de libros infantiles orientados a inspirar a la niñez, trabaja como asesora filantrópica en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, labor desde la cual impulsa iniciativas en favor del bienestar infantil.



Una nueva etapa para Miss USA

La victoria de Kelley marca un punto de inflexión en los certificados de belleza. Desde 2023, la Organización Miss Universo eliminó los límites de edad y las restricciones que impedían participar a mujeres casadas, embarazadas o con hijos, abriendo paso a más perfiles diversos.