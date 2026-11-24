San Pedro Sula, Honduras. Stephanie Cam, quien representó a Honduras en el Miss Universo de 2024, recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje especial a Luisa Pineda, su compatriota que este año participa en el certamen de belleza.

"Hoy es el día de Honduras. Que el Universo sea testigo de nuestra belleza, nuestra fuerza y nuestra grandeza a través de tí, Luisa Pineda. Que tu inteligencia y tu elegancia iluminen ese escenario. Te envío todo mi amor y las mejores energías. Es momento de hacer historia", expresó la ex Miss Honduras a través de una historia en Instagram donde además compartió una foto de Luisa Pineda.

Cabe recordar que Cam es una modelo y reina de belleza hondureña-estadounidense, reconocida por hacer historia al convertirse en la primera madre coronada como Miss Honduras Universo en 2024. Representó a San Pedro Sula y ganó el título nacional en agosto de 2024.

Representó a Honduras en la edición celebrada en México en noviembre de 2024, donde destacó en las actividades preliminares y obtuvo el premio especial a la Mejor Piel.