San Pedro Sula, Honduras. Stephanie Cam, quien representó a Honduras en el Miss Universo de 2024, recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje especial a Luisa Pineda, su compatriota que este año participa en el certamen de belleza.
"Hoy es el día de Honduras. Que el Universo sea testigo de nuestra belleza, nuestra fuerza y nuestra grandeza a través de tí, Luisa Pineda. Que tu inteligencia y tu elegancia iluminen ese escenario. Te envío todo mi amor y las mejores energías. Es momento de hacer historia", expresó la ex Miss Honduras a través de una historia en Instagram donde además compartió una foto de Luisa Pineda.
Cabe recordar que Cam es una modelo y reina de belleza hondureña-estadounidense, reconocida por hacer historia al convertirse en la primera madre coronada como Miss Honduras Universo en 2024. Representó a San Pedro Sula y ganó el título nacional en agosto de 2024.
Representó a Honduras en la edición celebrada en México en noviembre de 2024, donde destacó en las actividades preliminares y obtuvo el premio especial a la Mejor Piel.
Las palabras de Stephanie Cam llegan tan solo unos momentos antes de que se celebre la edición número 75 del certamen en Puerto Rico.
Por su parte, miles de usuarios de redes sociales en Honduras también han manifestado su apoyo a la representante catracha, ya que en los últimos días ha logrado una destaca participación en las actividades preliminares.
Luisa Paola Pineda Barahona, originaria del departamento de Cortés, fue coronada Miss Honduras Universo 2026 en San Pedro Sula tras representar al municipio de San Francisco de Yojoa.