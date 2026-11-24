La jornada 2 del Mundial Sub-17 continuó este martes 24 de noviembre con intensos duelos: nuevo triunfo para Concacaf y estos son los resultados de los diferentes grupos del torneo juvenil.
La segunda fecha tuvo el ajustado triunfo de Brasil sobre Tanzania. La 'Canarinha' pasó apuros, pero mantiene su buen paso y es líder con 6 unidades.
En el otro duelo de este sector, Costa Rica volvió a sufrir nuevo revés. Los ticos fueron doblegados por Irlanda en su segundo compromiso de la justa.
Este resultado manda a los ticos al último lugar tras sufrir su segunda derrota en el Mundial Sub-17.
Por su parte, Irlanda escala al segundo lugar con 3 unidades y le sigue Tanzania en tercero con 1 unidad. Los ticos cierran ante Braasil en la ´´ultima jugada.
En el Grupo K, Venezuela dio el golpe nuevamente y pasó su segunda prueba tras vencer por la mínima a Rumania con gol de Roman Lozada. Los sudamericanos sumaron su segundo triunfo del torneo.
Con este resultado, Venezuela sella su pase a los dieciseisavos del Mundial. Este es el mejor arranque en la historia del país sudamericano tras ganar sus dos primeros encuentros.
En la otra llave de este grupo, México se enfrentó a Camerún. Ahí, los aztecas salieron victoriosos tras propinar una goleada al conjunto africano.
Miguel de Jesús, Adán Sánchez y Gerson Gutiérrez, fueron los autores de los tantos mexicanos para sellar su segundo triunfo en la justa mundialista.
Con este resultado, se coloca como líder del Grupo K con 6 unidades y por diferencia de goles manda al segundo puesto a Venezuela. Ambos equipos ya están en la siguiente ronda.
En el Grupo J, Argelia venció por 2-1 a Montenegro para mantenerse en busca del pase a los dieciseisavos del Mundial Sub-17.
Por su parte, República Dominicana selló un valioso triunfo ante Chile. El equipo de Concacaf lidera su encasillado con 4 unidades.
Los dominicanos hicieron historia al conseguir su primer triunfo en un Mundial. Danil Fernández y Gabriel Florentino fueron los autores de los tantos.
En el Grupo L, Serbia se enfrentó a Japón y consiguió una nueva victoria en la justa mundialista. Con este resultado se alza a la cima del encasillado.
Por su parte, la Selección de Honduras sufrió un nuevo golpe y cayó otra vez en el torneo juvenil tras ser superados por Colombia en su segundo compromiso (2-0).
Honduras aún cuenta con posibilidades de avanzar, pero tiene un panorama difícil, ya que tendría que golear a Japón y esperar resultados. Aunque es una posibilidad complicada.
De este grupo, Serbia y Colombia ya tienen asegurado su lugar en dieciseisavos del Mundial 2026.