Uno de los momentos más especiales de la gran noche de Miss Universo 2026 llegó cuando las candidatas dejaron por un instante la competencia para convertirse en protagonistas de una espectacular presentación dedicada a algunas de las mujeres que han marcado la historia reciente del certamen.

La música, el baile y la nostalgia se apoderaron del escenario en un homenaje que reunió a distintas generaciones de reinas. Las concursantes sorprendieron con una extensa coreografía al ritmo de reconocidos éxitos de la cultura pop.

Con cambios de formación, movimientos sincronizados y una producción llena de energía, las representantes demostraron una faceta diferente a la que habían mostrado durante la competencia, convirtiendo el escenario en una verdadera fiesta en honor a las mujeres que alguna vez llevaron la corona.

Mientras avanzaba la presentación, el centro del escenario se convirtió en el punto de encuentro de varias exreinas que recibieron el cariño y los aplausos del público.

Entre ellas aparecieron Sheynnis Palacios, Alicia Machado, Fátima Bosch, Zuleyka Rivera, Victoria Kjaer, Janelle Commissiong y Leila Lopes, provocando una reacción inmediata entre los asistentes.

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La presencia de Sheynnis Palacios, Alicia Machado y Zuleyka Rivera evocó distintas épocas del certamen, mientras que Leila Lopes y Janelle Commissiong representaron parte de la historia más importante de las coronas africanas y caribeñas.

Cada aparición recordó que Miss Universo no se construye únicamente con una ganadora cada año, sino con las historias de las mujeres que han llevado esa banda y esa corona alrededor del mundo.

El homenaje también tuvo un significado especial al reunir a reinas de distintas generaciones junto a las candidatas que competían esa noche por convertirse en las próximas soberanas.

El contraste entre las nuevas aspirantes y quienes ya conocen el peso de una corona convirtió la presentación en una especie de puente entre el pasado y el futuro del concurso, celebrando la evolución de Miss Universo y de las mujeres que han formado parte de ella.

Entre música, aplausos y rostros emocionados, las exreinas recibieron el reconocimiento del público mientras las candidatas cerraban su coreografía.

Fue uno de esos momentos en los que la competencia quedó en segundo plano para dar paso a la celebración de la historia, la diversidad y el legado de Miss Universo, en una noche donde las antiguas reinas volvieron a sentirse, por unos minutos, como las protagonistas del gran escenario que alguna vez las coronó.