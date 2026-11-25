Puerto Rico. Osmel Sousa afirmó que el vestido de gala que lució Clara Vegas en la final de Miss Universo 2026 la perjudicó y le restó posibilidades de obtener la corona, que finalmente ganó la representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto . En declaraciones al animador venezolano Rodner Figueroa , tras la gala final, Sousa calificó el vestido —diseñado por Ángel Sánchez— como «horroroso» y señaló que le quedaba flojo en la parte superior y poco entallado. El preparador de reinas pareció que fue un error cambiar la imagen que la venezolana había mostrado durante la gala preliminar. A su juicio, si hubiera mantenido aquella propuesta estética, habría alcanzado al menos el puesto de primera finalista.

"Yo juraba que iba a ganar Clara. Yo creo que a Clara hoy la arreglaron muy mal. Salió mal arreglada, el vestido es horroroso . Es un vestido para un matrimonio, qué sé yo. Además, le quedaba flojo arriba, no le quedaba entallado", sentenció al analizar el desempeño de la candidata. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sousa insistió en que el desacierto estuvo en modificar la propuesta estética con la que Vegas había destacado previamente en la competencia. “El traje que sacó, como salió ella en la preliminar, hubiera salido hoy igual y hubiera quedado por lo menos primera finalista”, afirmó. También manifestó su molestia por el resultado: “Yo estoy furioso con eso, porque yo juraba que ella era la ganadora”.

Una valoración similar expresó Taty Guiribitey , empresaria y filántropa cubana, quien también cuestionó el vestido que lució la representante venezolana. «A mí no me gustó, ni a mí ni a nadie del jurado le gustó el vestido, ahí ella perdió su primer lugar, el momento en que ella salió con ese vestido, para mí eso fue lo que hizo perder a Clara», dijo Guiribitey. Por otra parte, Sousa reconoció la capacidad comunicativa de Vegas, a quien describió como «muy buena conversadora». Sin embargo, insistió en que su aparición en escena no tuvo el impacto esperado: “El arreglo de hoy cuando la vi aparecer, yo dije: '¡Uy! Floja'”.

Miss Universo: El significado del vestido de Clara Vegas