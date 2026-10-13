Clara Vegas, Miss Venezuela, habla de su cambio físico: “Me sentía bella"

Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela 2025, ha captado la atención de los seguidores de los certámenes de belleza por la evolución de su imagen durante su preparación para Miss Universo 2026. El cambio de color de cabello, una figura más tonificada y las modificaciones que se aprecian en sus facciones han despertado comentarios en redes sociales, donde muchos comparan su apariencia actual con la que lucía al inicio de su reinado.
La modelo venezolana, de 24 años, ha asumido esta transformación como parte de un proceso personal y profesional que, según sus propias palabras, ha representado un desafío. En una entrevista con "¡HOLA! Américas", Vegas habló abiertamente sobre su evolución física y destacó que la seguridad en sí misma ha sido fundamental para afrontar los cambios mientras se prepara para representar a su país en la edición número 75 del concurso.
Uno de los cambios más notorios ha sido su cabello. La reina de belleza ha experimentado con el tono rubio y el castaño oscuro, elecciones que renuevan su imagen y resalta sus facciones. Esta es una fotografía que la muestra en su adolescencia, y la acompaña su madre Andreína Goetz.
Su transformación también se refleja en su condición física. A través de las imágenes y videos que comparte, sus seguidores han observado una figura más definida, con mayor tonificación muscular en los brazos y el abdomen. Esta evolución se relaciona con la preparación física y los hábitos de alimentación y ejercicio que forman parte de su camino hacia la competencia internacional.
Las facciones de Vegas también han generado conversación entre los usuarios de redes sociales. Algunos han señalado diferencias en el perfil de su nariz y en su sonrisa, mientras que otros especulan sobre posibles procedimientos estéticos. Sin embargo, estas observaciones no permiten confirmar por sí solas qué tratamientos o intervenciones se habría realizado, por lo que conviene distinguir entre los cambios visibles y las versiones difundidas por terceros.
Entre los comentarios sobre su transformación también han circulado reportes acerca de una cirugía de aumento de mamas. No obstante, sin una confirmación directa y verificable de la modelo, este dato debe manejarse con cautela. Más allá de las especulaciones, la evolución de su imagen ha puesto sobre la mesa la conversación sobre las exigencias estéticas que suelen acompañar la preparación de las candidatas a los grandes certámenes de belleza.
Frente a las reacciones, Vegas ha expresado que su proceso no ha significado renunciar a la confianza que tenía en sí misma antes de iniciar esta etapa. “Creo que siempre he sido muy segura de mí misma, e incluso en ese entonces igual me sentía bella y me sentía capaz”, manifestó en la entrevista, al reflexionar sobre los cambios que ha experimentado.
La venezolana también reconoció que el camino ha sido retador y que ha decidido comprometerse plenamente con su preparación. “Y también he sido bastante pública con mi transformación, con este camino que ha sido bastante retador, pero estoy 100% entregada y comprometida para llevarnos esa corona”, añadió, dejando claro que su objetivo es llegar en las mejores condiciones a la competencia.
Los certámenes de belleza forman parte de su historia familiar. Clara es hija de Andreína Goetz, quien obtuvo el título de Miss Venezuela en 1990. Treinta y seis años después, su participación representa una nueva oportunidad para que la familia vuelva a vincularse con uno de los escenarios más emblemáticos de la belleza venezolana. Ahora, Vegas aspira a conquistar la corona universal y sumar un nuevo triunfo para su país.
Su preparación, además, ha estado acompañada por una faceta social. Tras los sismos registrados en Venezuela el 24 de junio, la modelo concentró parte de sus esfuerzos en apoyar a las comunidades afectadas en La Guaira, colaborando con iniciativas de asistencia junto a organizaciones como World Central Kitchen y Cáritas Venezuela. Esta labor ha añadido otra dimensión a su reinado, en un año marcado tanto por los desafíos personales como por las necesidades de su país.
Clara Vegas se prepara ahora para la final de Miss Universo 2026, prevista para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, en una edición que conmemorará el 75.º aniversario del certamen.
La competencia se acerca y su transformación continúa generando interés: para algunos, representa una renovación de imagen; para ella, según ha expresado, forma parte de un proceso que afronta con seguridad, compromiso y la ilusión de llevarse la corona.