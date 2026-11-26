Madrid.- El grupo de pop latino SANTOS BRAVOS y la boyband asiática con sede en Japón &TEAM han lanzado su segunda colaboración, 'ORIGAMI', el primer single del nuevo EP del grupo latino con el que ambas agrupaciones unen sus idiomas, el español, el inglés y el japonés, y sus estilos musicales.

'ORIGAMI' llega después de 'KAWASAKI (&TEAM Remix)', la primera colaboración de ambos grupos, y supone el adelanto del próximo EP de SANTOS BRAVOS, bautizado ACRUX, que está previsto que se publique en febrero de 2027, anunciada este miércoles la multinacional surcoreana de música HYBE en una nota.

La canción combina un reguetón suave, pop latino y japonés e incluso atisbos de rock con fuertes percusiones, un estribillo con voces superpuestas y armonías de los 14 artistas -contando a ambos grupos-, cuyas voces van aportando sus distintos timbres de voz y estilos de interpretación musical.