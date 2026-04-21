Fiscalía pide arresto del presidente de HYBE, la agencia detrás de BTS

Bang Si-hyuk, conocido como “Hitman Bang”, es un compositor, productor y empresario surcoreano que fundó Big Hit Entertainment —hoy HYBE Corporation— y se consolidó como uno de los arquitectos del fenómeno global del K-pop gracias al éxito de BTS y otros grupos. Su carrera comenzó en los años 90 en JYP Entertainment, donde trabajó con artistas como Rain y Wonder Girls, antes de crear su propio sello en 2005.