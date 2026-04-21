Fiscalía pide arresto del presidente de HYBE, la agencia detrás de BTS

La Policía de Corea del Sur solicitó este martes una orden de arresto contra Bang Si-hyuk, presidente del gigante del K-pop Hybe, detrás de exitosas bandas como BTS, a quien acusa de haber engañado a inversores antes de la salida a bolsa de la compañía.
La Policía Metropolitana, según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, sospecha que Bang se benefició de forma indebida en 2019 al negar a los inversores los planes de su empresa de cotizar en bolsa.
Esta maniobra habría provocado que varios empresarios vendieran sus acciones de Hybe a un fondo de capital privado supuestamente vinculado al directivo, justo antes de la oferta pública inicial (OPI), según Yonhap.
La Policía estima que el ejecutivo, que ha negado previamente las acusaciones, obtuvo beneficios cercanos a los 200.000 millones de wones (unos 115,5 millones de euros).
Las autoridades realizaron inspecciones en las oficinas de Hybe a mediados de 2025 y, según el diario surcoreano The Korea Herald, Bang fue interrogado hasta en cinco ocasiones el año pasado por la Policía. Sobre el directivo pesa también una prohibición de viajar al extranjero.
La solicitud de orden de arresto se produce después de que Yonhap informara de que la Embajada de Estados Unidos pidió recientemente a la Policía surcoreana permitir el viaje de Bang a territorio estadounidense, en el marco de la gira de la banda BTS.
Bang Si-hyuk, conocido como “Hitman Bang”, es un compositor, productor y empresario surcoreano que fundó Big Hit Entertainment —hoy HYBE Corporation— y se consolidó como uno de los arquitectos del fenómeno global del K-pop gracias al éxito de BTS y otros grupos. Su carrera comenzó en los años 90 en JYP Entertainment, donde trabajó con artistas como Rain y Wonder Girls, antes de crear su propio sello en 2005.
Bang Si-hyuk nació el 9 de agosto de 1972 en Seúl, Corea del Sur. Tiene una Licenciatura en Estética en la Universidad Nacional de Seúl. Inició su carrera como compositor y arreglista en la década de 1990.
Conoció a Park Jin-young a mediados de los 90 y se unió a JYP Entertainment como compositor y productor.Participó en el desarrollo del grupo g.o.d, uno de los más exitosos de principios de los 2000. Su apodo “Hitman Bang” surgió por su capacidad para producir éxitos.
En 2005 dejó JYP y fundó Big Hit Entertainment, que más tarde se transformó en HYBE Corporation. La compañía enfrentó dificultades económicas en sus primeros años, pero Bang mantuvo su visión de crear artistas con autenticidad y conexión emocional con los fans.
En 2013 debutó BTS, el grupo que revolucionó la industria del K-pop y convirtió a HYBE en un gigante global.Bang coescribió varias canciones del álbum Wings (2016), lo que le valió premios como Mejor Productor en los Mnet Asian Music Awards. BTS rompió récords internacionales, incluyendo múltiples premios Billboard y nominaciones al Grammy.
Además de BTS, Bang ha trabajado con TXT, ENHYPEN, LE SSERAFIM, NewJeans, SEVENTEEN y fromis_9. También produjo para artistas como Im Chang-jung, Park Ji-yoon, Baek Ji-young y Wonder Girls.