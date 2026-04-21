Ariana Grande crea nuevo Instagram, ¿pista de próximo disco?

La creación de este nuevo perfil en Instagram va en sintonía con las últimas publicaciones de la también actriz. En ellas, haciendo uso de la herramienta de carruseles que facilita la red social, Ariana Grande ha estado compartiendo en las últimas semanas su regreso al estudio. Fotos delante de un micrófono han puesto en el radar la posible llegada de este tan esperado octavo proyecto desde que eternal sunshine viera la luz hace dos años.