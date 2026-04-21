Ariana Grande crea nuevo Instagram, ¿pista de próximo disco?

Con la llegada del buen tiempo, las novedades musicales comienzan a resurgir con fuerza, luchando por convertirse en la canción del verano de cada año. En medio de esta oleada de estrenos, un nombre vuelve a acaparar toda la atención: Ariana Grande. Y no es para menos, porque es posible que estemos ante el comienzo de una nueva era.
La artista estadounidense ha sorprendido esta madrugada a sus fans al repostear en las stories de su cuenta de Instagram la foto de una flor en blanco y negro; aparentemente una margarita. La sorpresa ha llegado al descubrir que dicha imagen era un repost de una nueva cuenta: @teamariana, así se llama.
Parece que el equipo de Ariana Grande se ha encargado de crear y de gestionar el perfil, pero el pie de foto ha generado mucha expectación en redes sociales: “Permanezcan atentos”, escriben. “Bienvenidos, esto es muy emocionante. Deseando ver qué se va a publicar aquí”, respondía Ariana en comentarios.
Tras esta publicación, las teorías de los seguidores de Ariana Grande han comenzado a multiplicarse. Aunque algunas de ellas apuntan a que simplemente se trata de una estrategia para promocionar “The Eternal Sunshine Tour”, que comenzará el próximo 6 de junio en Oakland (California), o anunciar el lanzamiento de nuevo merch, la mayoría suposiciones se dirigen hacia una misma dirección: un disco en camino.
La creación de este nuevo perfil en Instagram va en sintonía con las últimas publicaciones de la también actriz. En ellas, haciendo uso de la herramienta de carruseles que facilita la red social, Ariana Grande ha estado compartiendo en las últimas semanas su regreso al estudio. Fotos delante de un micrófono han puesto en el radar la posible llegada de este tan esperado octavo proyecto desde que eternal sunshine viera la luz hace dos años.
Es más, hace unos días, la cantante también publicaba un vídeo recopilatorio de momentos de trabajo, donde parece haber estado preparando mucha música. Mucha música, pero sin ninguna pista por el momento.
Aunque es cierto que la estadounidense ha continuado presente en la industria en todo este tiempo —también a través del estreno de las dos películas del musical Wicked—, sus últimos proyectos han sido la versión deluxe de eternal sunshine. En concreto, tres versiones de ese mismo disco.
. De hecho, en su canal “Brighter Days” mandaba un mensaje de voz a sus seguidores, haciendo un juego de palabras: "Estamos contando los 8's. ¡Uy, quiero decir los días!".
Ahora solo queda esperar a que este misterioso “permaneced atentos” de su equipo se traduzca en algo más concreto. Que no sea ni el anuncio de nuevo merch, ni una promoción de la gira ni una cuarta versión de eternal sunshine. Solo queremos —y necesitamos— el inicio oficial de una nueva etapa musical de Ariana Grande.