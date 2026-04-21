Fueron históricos campeones de Premier y vuelven a descender; ¡A tercera división!

Famoso equipo de Inglaterra vuelve a descender: fue histórico campeón de la Premier League y se va a la tercera división.
Necesitaban de un triunfo para seguir con vida en la Championship, pero sufrieron un nuevo tropiezo que confirmó su nuevo descenso.
Hablamos del Leicester City, equipo que sorprendió en 2016 tras ser campeón en la Premier League. Ahora vive una realidad totalmente distinta.
Con el empate cosechado este martes contra el Hull City (2-2), se confirmó el descenso del Leicester, campeón de la Premier League en 2016 y de la Copa de Inglaterra en 2021, a la League One, la tercera división del fútbol inglés.
Los 'Foxes', que han encadenado dos descensos, necesitaban ganar al Hull para mantener sus opciones de salvar la categoría, pero, aunque remontaron un gol, fraguado en un error de su portero Asmir Begovic, sentenciaron la caída a la League One con el empate.
En su historia, el Leicester City solo ha pasado una temporada en la tercera categoría del balompié inglés, en la 2008-2009.
En la 2014-2015 ascendió a la Premier y al año siguiente conquistó su primera liga, de manera sorprendente y liderado por Jamie Vardy, N'Golo Kanté y Riyad Mahrez.
Ese equipo consiguió alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones pese a la marcha de muchas de sus estrellas y sumó en los años posteriores una Copa de Inglaterra y una 'Community Shield'.
Sin embargo, en la campaña 2023-2024, inesperadamente, cayó al Championship (segunda división) y, pese a que recuperó la categoría la temporada siguiente, volvió a descender y ahora su pesadilla vive un nuevo capítulo.
El Leicester recibió hace dos meses una sanción de seis puntos por las irregularidades financieras cometidas hace dos años y, pese a que apeló, un tribunal independiente la ratificó, lo que ha contribuido a que se haya sellado este descenso a falta de dos jornadas para el final de la competición.
En la recta final, el Leicester es penúltimo en la Championship con apenas 42 unidades luego de 44 jornadas disputadas.
Tras la confirmación del descenso del Leicester City a la League One, el presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha ha emitido un comunicado a los aficionados.
"El descenso a la League One ya es un hecho. Como presidente, esa responsabilidad recae sobre mí. No hay excusas. Hemos vivido lo más alto y ahora lo más bajo, y el dolor es compartido por todos nosotros. Siento de verdad la decepción que hemos causado. Entiendo la intensidad del sentimiento entre nuestros seguidores y no damos su apoyo por sentado, especialmente en momentos como este".
"Nuestro enfoque ahora está en lo que viene. Tomaremos las decisiones necesarias para que el Club avance, trabajando juntos para reconstruir, mejorar y restaurar los estándares que se esperan del Leicester City. Nuestro objetivo es claro: responder con fuerza y competir para que este Club vuelva a avanzar", agregan.
"Enfrentaremos esto de frente. Seguiremos adelante", cierra el comunicado tras confirmarse el descenso a la tercera.