Fueron históricos campeones de Premier y vuelven a descender; ¡A tercera división!

"El descenso a la League One ya es un hecho. Como presidente, esa responsabilidad recae sobre mí. No hay excusas. Hemos vivido lo más alto y ahora lo más bajo, y el dolor es compartido por todos nosotros. Siento de verdad la decepción que hemos causado. Entiendo la intensidad del sentimiento entre nuestros seguidores y no damos su apoyo por sentado, especialmente en momentos como este".