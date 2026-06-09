Memes por "La Niña Futbolista" ponen a Julieta Venegas en tendencia

Lo que fue concebido como una iniciativa cultural vinculada al Mundial de 2026 terminó transformándose en un fenómeno viral. La canción "La Niña Futbolista", interpretada por Julieta Venegas, ha provocado una avalancha de memes, comentarios y debates que colocaron a la cantautora mexicana en el centro de la conversación digital.
El tema fue presentado como parte de un proyecto impulsado por instituciones culturales del Gobierno de México para promover la inclusión y visibilizar los desafíos que aún enfrentan niñas y adolescentes interesadas en practicar fútbol. Sin embargo, la recepción en internet estuvo lejos de ser unánime.
La controversia comenzó poco después del lanzamiento del videoclip oficial en YouTube. Aunque la producción acumuló rápidamente millones de reproducciones, numerosos usuarios expresaron desacuerdo con la propuesta, cuestionando tanto su mensaje como el estilo musical elegido para acompañar una iniciativa relacionada con la máxima fiesta del fútbol mundial.
Con el paso de las horas, las críticas dieron paso a una oleada de memes. En plataformas como X, Facebook, TikTok e Instagram comenzaron a circular imágenes, videos editados y publicaciones humorísticas que convirtieron a "La Niña Futbolista" en uno de los temas más comentados de la semana.
La situación tomó mayor relevancia cuando los comentarios del videoclip oficial fueron deshabilitados en YouTube. Para muchos internautas, esta decisión avivó aún más la discusión y provocó que las opiniones migraran hacia otros contenidos de la artista.
Videos como "Volver a ti", grabado junto a Bronco, y "Tengo que contarte", colaboración con Natalia Lafourcade, comenzaron a recibir mensajes relacionados con la polémica. Algunos usuarios cuestionaron la propuesta musical, mientras otros defendieron el objetivo social detrás de la canción.
Entre las principales críticas destacó la percepción de que el tema no transmite la energía festiva que suele asociarse con los himnos futbolísticos. Diversos aficionados consideraron que la composición tiene un tono más reflexivo y emocional que deportivo, una característica que fue ampliamente comentada en redes sociales.
Otro punto de debate fue la historia narrada en la canción. La letra presenta a una niña que enfrenta obstáculos para jugar fútbol debido a prejuicios de género. Mientras algunos usuarios celebraron el mensaje de inclusión, otros consideraron que el planteamiento no refleja la realidad actual del fútbol femenino, disciplina que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.
La viralización de memes también estuvo impulsada por la asociación del proyecto con instituciones gubernamentales. Parte de la conversación en redes derivó hacia el contexto político de la iniciativa, generando opiniones divididas entre quienes respaldan la propuesta y quienes consideran que el enfoque fue equivocado.
Ante el creciente debate, Nacho Pata, integrante del grupo Patita de Perro, aclaró públicamente que "La Niña Futbolista" no fue concebida como la canción oficial del Mundial 2026. Además, defendió el carácter social de la iniciativa y pidió que las diferencias de opinión se expresen mediante el diálogo y el respeto.
Mientras tanto, Julieta Venegas ha preferido mantener distancia de la controversia. Su postura pública sigue siendo la misma expresada durante la presentación del proyecto: "Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse".
"La Niña Futbolista" logró algo innegable: convertirse en uno de los fenómenos virales más comentados del camino rumbo al Mundial 2026.