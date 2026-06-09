Memes por "La Niña Futbolista" ponen a Julieta Venegas en tendencia

Mientras tanto, Julieta Venegas ha preferido mantener distancia de la controversia. Su postura pública sigue siendo la misma expresada durante la presentación del proyecto: "Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse".