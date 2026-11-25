Barranquilla, Colombia. La actriz colombiana Sofía Vergara recibió este martes en su natal Barranquilla un sentido homenaje a su trayectoria artística en el Gran Malecón del Río, engalanado para la ocasión con una alfombra roja, música y los colores de las danzas que dan vida al Carnaval.

Vergara, de 54 años, apareció ante cientos de vecinos, seguidores y curiosos con un vestido azul eléctrico, de silueta ajustada y escote corazón, similar al tono de la escultura que la ciudad levantó en su honor.

Con el cabello suelto y una sonrisa permanente, la actriz recorrió la alfombra roja, saludó a los asistentes y posó ante las cámaras, en un recibimiento que convirtió la orilla del río Magdalena en un escenario de celebración.

Bajo la luz de la luna llena y con una actitud desparpajada, la artista brilló y emuló la letra de la canción de Ester Forero que comparó la belleza del satélite con la de las “mozas barranquilleras”.

Los asistentes se congregaron para celebrar a una de las estrellas latinoamericanas más reconocidas de Hollywood en el homenaje encabezado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y su mujer, Katia Nule, quienes reconocieron la trayectoria de la artista y el papel que ha desempeñado en la promoción de la ciudad en escenarios internacionales.