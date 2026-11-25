Chile. El mundo del espectáculo chileno está de luto tras confirmarse la muerte de la reconocida actriz Delfina Guzmán, quien falleció a los 98 años y dejó una extensa trayectoria artística que la convirtió en una de las figuras más emblemáticas del teatro y la televisión de Chile.

La noticia fue dada a conocer este martes 25 de noviembre de 2026, provocando numerosas muestras de tristeza entre colegas, admiradores y representantes del ámbito cultural, quienes destacaron el legado de una intérprete que dedicó gran parte de su vida a las artes escénicas.

Guzmán fue considerada una de las grandes exponentes de la actuación en Chile. A lo largo de varias décadas participó en numerosas producciones televisivas que marcaron a distintas generaciones, entre ellas Sucupira, La Fiera, Romané y El circo de las Montini.