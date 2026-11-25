Chile. El mundo del espectáculo chileno está de luto tras confirmarse la muerte de la reconocida actriz Delfina Guzmán, quien falleció a los 98 años y dejó una extensa trayectoria artística que la convirtió en una de las figuras más emblemáticas del teatro y la televisión de Chile.
La noticia fue dada a conocer este martes 25 de noviembre de 2026, provocando numerosas muestras de tristeza entre colegas, admiradores y representantes del ámbito cultural, quienes destacaron el legado de una intérprete que dedicó gran parte de su vida a las artes escénicas.
Guzmán fue considerada una de las grandes exponentes de la actuación en Chile. A lo largo de varias décadas participó en numerosas producciones televisivas que marcaron a distintas generaciones, entre ellas Sucupira, La Fiera, Romané y El circo de las Montini.
Su talento también dejó una importante huella en el teatro, donde desarrolló una carrera de gran reconocimiento y participó en proyectos que contribuyeron al crecimiento de la escena artística chilena.
Más allá de sus interpretaciones, Delfina Guzmán se distinguió por su personalidad, carácter y compromiso con la cultura. Su trayectoria la convirtió en una figura respetada dentro de la industria, tanto por su trabajo artístico como por su aporte a la historia de la televisión de su país.
Tras conocerse su fallecimiento, las autoridades chilenas decretaron dos días de duelo oficial en homenaje a la actriz, como reconocimiento a su contribución a la cultura y las artes.
Con su partida, Chile despide a una de sus grandes referentes de la actuación, una mujer que durante décadas conquistó al público con su talento y cuyo legado permanecerá en la memoria del espectáculo latinoamericano.