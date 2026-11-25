Jennifer Barreto, de 27 años, hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y madre en ganar Miss Universo 2026. La representante de Puerto Rico conquistó la corona el martes 24 de noviembre, durante la gala celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
Su esposo, Yan Carlos Barreto Calderón, quien se desempeña como militar en Estados Unidos, ha sido uno de sus principales apoyos durante su trayectoria en los concursos de belleza. Junto a su hija, Penélope, ha acompañado a Jennifer en este camino que culminó con su histórica victoria en Miss Universo 2026.
La puertorriqueña logró una victoria que despertó el interés del público por conocer más sobre su vida fuera de las pasarelas, especialmente sobre las personas que han acompañado su camino hasta alcanzar el título internacional.
Uno de los protagonistas de su historia es su esposo, Yan Carlos Barreto, originario de Isabela, municipio ubicado en la costa noroeste de Puerto Rico. Jennifer, cuyo nombre de nacimiento es Jennifer Abreu Mora, nació en Mayagüez y creció en esa misma localidad.
Su carrera militar también ha estado vinculada a labores de logística dentro de las fuerzas armadas, particularmente en una función relacionada con la reconocida 101.ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense.
Aunque suele mantenerse al margen de los reflectores, Yan Carlos ha acompañado a Jennifer en momentos importantes de su carrera en los concursos de belleza.
La nueva Miss Universo ha contado con el respaldo de su esposo durante su preparación y participación en los certámenes. Según lo expresado por ambos, la decisión de buscar una corona internacional fue un proyecto que asumieron como familia desde el comienzo.
Durante la noche de su coronación en San Juan, Yan Carlos estuvo presente para celebrar el triunfo de su esposa. Tras el resultado, compartió con periodistas la emoción que vivió durante la competencia y reconoció que el momento lo había dejado prácticamente sin palabras.
La familia también tiene como integrante a Penélope, la hija de ambos, quien nació en 2019. La pequeña ha acompañado a su madre durante diferentes etapas de su recorrido en el mundo de los concursos de belleza y se ha convertido en una de las figuras más especiales de su historia.
Uno de los momentos más recordados ocurrió el 25 de junio de 2026, cuando Jennifer obtuvo el título de Miss Universe Puerto Rico. En aquella celebración, tanto su esposo como su hija subieron al escenario para compartir con ella la alegría de su clasificación al certamen internacional.
Más allá de su faceta como reina de belleza, Jennifer ha desarrollado una trayectoria profesional vinculada al bienestar y la protección de las familias. Cuenta con una licenciatura en psicología de la investigación y dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico.
En 2021 comenzó a trabajar como empleada civil para el Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Hood, Texas. Desde entonces, ha desempeñado funciones relacionadas con la prevención y ha participado en iniciativas comunitarias, además de colaborar como voluntaria en el Carl R. Darnall Army Medical Center.
Su trabajo se ha enfocado en brindar apoyo a familias militares, sobrevivientes de violencia doméstica y víctimas de abuso infantil, así como en impulsar programas de bienestar comunitario.
Esta experiencia profesional forma parte de una historia personal en la que la familia y el servicio a los demás han ocupado un lugar importante.
El triunfo de Jennifer también representa un avance en la evolución de los concursos de belleza.
La reforma de elegibilidad implementada en 2023 por la Organización Miss Universo permitió la participación de mujeres casadas y madres, abriendo las puertas a historias como la de la puertorriqueña, quien ahora celebra su triunfo internacional junto a su esposo y su hija.