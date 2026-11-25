San Pedro Sula, Honduras. La reina de belleza hondureña Luisa Pineda compartió un emotivo mensaje luego de la final de Miss Universo 2026 que se celebró anoche en Puerto Rico.

Y es que aunque la catracha era una de las favoritas de varios sitios de expertos de belleza, no logró clasificar al Top 30 en la final, algo que dejó decepcionados a muchos hondureños quienes manifestaron su descontento en redes sociales.

Sin embargo, pese a todo el revuelo en redes sociales Luisa Pineda solo tiene palabras de agradecimiento por la experiencia que vivió en la "isla del encanto".

A través de su cuenta de Instagram compartió una serie de imágenes en las que aparece durante las actividades del Miss Universo 2026 así como posando muy feliz en bikini en el mar y junto a otras candidatas.

Luisa Pineda acompañó su publicación con el siguiente mensaje: "¡Qué experiencia tan bonita!!! Honduras gracias por el apoyo incondicional. Me llevo una de las mejores experiencias!".

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Tras esto, Luisa Pineda recibió miles de comentarios de apoyo de sus seguidores de Instagram.