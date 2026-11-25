San Pedro Sula, Honduras. La reina de belleza hondureña Luisa Pineda compartió un emotivo mensaje luego de la final de Miss Universo 2026 que se celebró anoche en Puerto Rico.
Y es que aunque la catracha era una de las favoritas de varios sitios de expertos de belleza, no logró clasificar al Top 30 en la final, algo que dejó decepcionados a muchos hondureños quienes manifestaron su descontento en redes sociales.
Sin embargo, pese a todo el revuelo en redes sociales Luisa Pineda solo tiene palabras de agradecimiento por la experiencia que vivió en la "isla del encanto".
A través de su cuenta de Instagram compartió una serie de imágenes en las que aparece durante las actividades del Miss Universo 2026 así como posando muy feliz en bikini en el mar y junto a otras candidatas.
Luisa Pineda acompañó su publicación con el siguiente mensaje: "¡Qué experiencia tan bonita!!! Honduras gracias por el apoyo incondicional. Me llevo una de las mejores experiencias!".
Tras esto, Luisa Pineda recibió miles de comentarios de apoyo de sus seguidores de Instagram.
"Soy peruano y me duele que no entraras al top. Luisaaaa eres de las mejores reinas este año, sin duda eres el Tocuyo de la edición", "Nada que reprocharte reina , nos pusiste a soñar con la clasificación, gran trabajo , y siéntete orgullosa del gran trabajo que realizaste, ya lo demás no estuvo en tu manos , nos hiciste sentir orgullosos", "Gracias por hacernos creer en ti, y soñar contigo. No nos faltó nada, como hondureños fuimos bien representados" o "Toda Honduras sabe que lo hiciste excelente y mejor de lo que se esperaba, gracias Luisa por que esta vez era tuyo ese top y todos lo sabemos", fueron solo algunos de los comentarios.
Una reina que destacó por su belleza y personalidad
Luisa Pineda, de 26 años y originaria de Río Lindo, San Francisco de Yojoa, Cortés, llegó a la edición 75 de Miss Universo en San Juan, Puerto Rico, después de coronarse Miss Honduras Universo 2026 el pasado 11 de septiembre.
Su triunfo nacional tuvo un elemento de perseverancia: en 2025 había competido por la corona hondureña y terminó como primera finalista, pero regresó un año después y consiguió el título.
Desde las actividades previas a la final, la hondureña consiguió llamar la atención. En la competencia preliminar del 22 de noviembre destacó en las pasarelas de traje de baño y vestido de gala. Para esta última utilizó un vestido azul turquesa de corte sirena confeccionado por el diseñador hondureño Luis López.
Otro momento importante fue su presentación con La leyenda de los peces celestiales, un traje inspirado en la tradicional lluvia de peces de Yoro. La propuesta logró ubicarse en el Top 15 de trajes nacionales, convirtiéndose en uno de los principales reconocimientos obtenidos por Honduras durante el concurso.
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