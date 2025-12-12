Stephany Abasali denuncia los maltratos de la organización Miss Venezuela

La segunda finalista de Miss Universo 2025, Stephany Abasali, volvió a generar titulares tras ofrecer una entrevista al programa El Gordo y la Flaca, donde habló abiertamente sobre los conflictos que mantuvo con la Organización Miss Venezuela durante su preparación rumbo al certamen internacional.

Abasali, quien representó a Venezuela en Miss Universo, aseguró que su relación con la directiva del concurso nacional estuvo marcada por tensiones, falta de comunicación y episodios que describió como “irrespetuosos” por parte de la presidencia del organismo, encabezada por Nina Sicilia.

La mala relación con la organización de su país quedó en evidencia públicamente cuando recientemente Abasali coronó a su sucesora y en la gala de elección no le permitieron grabar un mensaje de despedida ni caminar por la pasarela y menos darle un ramo de flores, actos tradicionales en un concurso de belleza para una reina saliente.

Durante la conversación televisada, la reina de belleza explicó que desde el inicio de su reinado sintió un trato distante y poco empático. Según relató, la organización no cumplió con el acompañamiento esperado y, en ocasiones, la hizo sentir desvalorizada en su rol como representante del país.

Abasali afirmó que incluso viajó a Tailandia “bloqueada” por la presidencia de la organización, lo que afectó su preparación emocional antes de competir en Miss Universo. Señaló que esta falta de apoyo fue uno de los factores que más la golpeó durante el proceso.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La venezolana también recordó que, tras entregar su corona nacional, insinuó públicamente su malestar mediante una historia en Instagram que luego eliminó, pero que despertó sospechas entre seguidores y especialistas en concursos de belleza.

En El Gordo y la Flaca, Abasali profundizó en esos comentarios y confirmó que los problemas no fueron aislados, sino parte de una dinámica que describió como “desgastante” y “poco profesional” por parte de la directiva del Miss Venezuela.

La modelo subrayó que su intención no es generar polémica, sino visibilizar situaciones que, según ella, deben cambiar para garantizar que futuras candidatas reciban el trato y la preparación adecuados.

Sus declaraciones han provocado un intenso debate en redes sociales, donde muchos seguidores del certamen han exigido respuestas de la organización. Otros han defendido a la directiva, argumentando que la preparación de una candidata implica presiones inevitables.

Hasta el momento, la Organización Miss Venezuela no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las acusaciones de Abasali.

La entrevista ha reavivado la discusión sobre la transparencia y el manejo interno de los concursos de belleza en Venezuela, un país históricamente reconocido por su éxito en Miss Universo.