"Supergirl": nuevo teaser de la esperada película

DC Studios lanzó un adelanto de Supergirl antes de la revelación del tráiler completo prevista para este jueves 11 de diciembre. Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El en la película de superhéroes, luego de su cameo en Superman de 2025.

Supergirl está dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira. Es el segundo largometraje de la era de James Gunn y Peter Safran desde que asumieron la dirección de DC Studios.

La cinta, cuyo estreno está previsto para el 26 de junio de 2026, está protagonizada por Alcock en el papel principal, junto a Matthias Schoenaerts como Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham como Alura In-Ze y Jason Momoa como Lobo.

En una entrevista realizada en septiembre para The Howard Stern Show, James Gunn afirmó que Alcock “podría ser la mejor elección de casting que haya hecho en toda mi vida”, y agregó: “Creo que ella es absolutamente impresionante en la película”.

Los creadores detrás de ella: James Gunn, director de DC Studios; Craig Gillespie, director de Supergirl afirmaron que esta película era muy diferente de Superman , con una protagonista antihéroe, que resulta ser una superheroína, y además imperfecta.

