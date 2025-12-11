"Supergirl": nuevo teaser de la esperada película

DC Studios lanzó un adelanto de Supergirl antes de la revelación del tráiler completo prevista para este jueves 11 de diciembre. Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El en la película de superhéroes, luego de su cameo en Superman de 2025.
Supergirl está dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira. Es el segundo largometraje de la era de James Gunn y Peter Safran desde que asumieron la dirección de DC Studios.
La cinta, cuyo estreno está previsto para el 26 de junio de 2026, está protagonizada por Alcock en el papel principal, junto a Matthias Schoenaerts como Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham como Alura In-Ze y Jason Momoa como Lobo.
En una entrevista realizada en septiembre para The Howard Stern Show, James Gunn afirmó que Alcock “podría ser la mejor elección de casting que haya hecho en toda mi vida”, y agregó: “Creo que ella es absolutamente impresionante en la película”.
Los creadores detrás de ella: James Gunn, director de DC Studios; Craig Gillespie, director de Supergirl afirmaron que esta película era muy diferente de Superman , con una protagonista antihéroe, que resulta ser una superheroína, y además imperfecta.
Gunn compartió una dulce anécdota sobre cómo Alcock consiguió el papel: "Estaba emocionado por hacer Supergirl y por teléfono dije: '¿Saben quién sería genial como Supergirl? Esa niñita de La Casa del Dragón. Esa niñita, esa diminuta, esa pequeña criatura humana de La Casa del Dragón. Creo que tiene algo especial". Tenemos que reconocer que Alcock arrasó como la joven Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón, y nos encantó su energía feroz en esa serie.
En cuanto a Milly Alcock, describe la experiencia de Supergirl como "Una locura. Pero en el mejor sentido". Y añade que está muy emocionada de ver el esfuerzo de todos reflejado en nuestras pantallas.
Finalmente, Gunn concluye: "Este es un medio basado en historias; queremos que se presenten en los cines historias interesantes y diferentes entre sí. Y esta película no es exactamente un clon femenino de Superman. Es una historia completamente propia. Y con un personaje que se merece este tratamiento, y estoy deseando que la vean".
Basada en la serie de cómics de 2022 Supergirl: Woman of Tomorrow, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely, la película adapta la historia llevada al papel por Nogueira.
En el cómic, Supergirl y la joven alienígena Knoll viajan por la galaxia para cazar a Krem de la Colina Amarilla, después de que este asesinara a sangre fría al padre de la joven.
Mira el avance de Supergirl a continuación: