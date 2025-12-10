Beyoncé reaparece en la MET Gala una década después... y como anfitriona

Nueva York.

La cantante Beyoncé, la actriz Nicole Kidman y la tenista Venus Williams se unirán este año a Anna Wintour para copresidir la Met Gala de 2026, el gran evento de la moda que se celebra cada año en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

Mientras, el diseñador belga Anthony Vaccarello y la intérprete Zoë Kravitz copresidirán el comité anfitrión de la gala, en el que también se encuentran los cantantes Sabrina Carpenter, Sam Smith y Doja Cat y la modelo Alex Consani.

También forman parte de este comité otras celebridades como Lena Dunham, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle o Teyana Taylor.

Esta es la primera Met Gala de Anna Wintour como exdirectora de Vogue, y también es la primera vez de Venus Williams como copresidenta, siete años después de que su hermana Serena asumiera este título.

La última Met Gala de Beyoncé fue en 2016, cuando apareció con un vestido de látex de Givenchy que se volvió uno de sus estilismos más icónicos

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Este año, el evento explorará el 'Arte del Vestuario', indagando en la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo, tal y como anunció el museo el pasado noviembre.