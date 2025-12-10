Premian a Maggie Kang por la difusión cultural con 'K-Pop Demon Hunters'

Seúl.

La cineasta surcoreana-canadiense Maggie Kang, codirectora del fenómeno de la animación 'K-Pop Demon Hunters', recibirá este miércoles la Orden al Mérito Cultural Okgwan de Corea del Sur por el papel de la cinta en la promoción de la cultura coreana, de la que toma aspectos tradicionales y modernos.

La distinción se entregará en la ceremonia de los '2025 Korea Content Awards', en Seúl, donde el Gobierno reconoce a 24 figuras de la industria y a 15 obras destacadas del año, anunció el Ministerio de Cultura en un comunicado.

La Okgwan es la cuarta distinción más alta dentro de las órdenes culturales que otorga el país asiático.

El filme, dirigido por Kang junto al estadounidense Chris Appelhans y producida por Sony Pictures, sitúa la acción en Corea del Sur y combina elementos contemporáneos y tradicionales, desde el universo del K-pop y una estética futurista hasta referencias al folclore coreano, como los espíritus 'saja', y espacios cotidianos como saunas o los emblemáticos fideos instantáneos.

La película más vista en la historia de Netflix ha trascendido ampliamente la pantalla. Su banda sonora colocó varios temas en los primeros puestos de los listados internacionales, incluido 'Golden', que lideró el Billboard Hot 100 durante ocho semanas.

Su éxito también alcanzó sectores como la moda, la alimentación y el entretenimiento interactivo, con colaboraciones que van desde Zara y el ramen de la firma Nongshim hasta la integración en parques temáticos y videojuegos.

'K-Pop Demon Hunters' ha recibido tres nominaciones a los Globos de Oro: Mejor película animada, Logro cinematográfico y de taquilla, y Canción original, precisamente por 'Golden'.

"Creo que lo que más orgullo me da es que esta es una película profundamente coreana desde el punto de vista cultural", dijo Kang en declaraciones a EFE en octubre