Concierto conmemorativo por el 25 aniversario de Khaoticos en SPS

San Pedro Sula, Honduras

El grupo, fundado en el año 2000 por el guitarrista y productor Max Urso , promete un show cargado de nostalgia, energía y colaboraciones que harán vibrar a los seguidores del rock nacional.

Khaoticos, una de las bandas de rock hondureñas con mayor trayectoria, prepara un regreso de alto voltaje a los escenarios con un concierto especial este sábado 13 de diciembre en La Taberna HN, en San Pedro Sula, en el marco de su 25 aniversario de fundación.

La agrupación nació bajo la visión musical de Urso, también recordado por su participación en el icónico grupo de heavy metal de los años 80, “Khaos”. Desde entonces, Khaoticos ha dejado una huella profunda en la escena del rock hondureño y centroamericano gracias a su estilo ecléctico que se mueve entre el Hard Rock, el Heavy, el Rock Pop y el Rock clásico.

Con tres discos y una carrera que supera dos décadas, Khaoticos ha llenado escenarios en Honduras y otros países de la región, presentándose con éxito en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Su propuesta incluso los ha llevado a realizar dos giras por Florida, Estados Unidos, consolidando su presencia dentro del movimiento de Rock en Español.

El concierto reunirá a su alineación actual, integrada por Steve Atkinson en la voz —figura clave desde los inicios de la banda—, Isaac Nerio en el bajo y Max Urso en la guitarra. Para esta presentación especial, contarán además con dos colaboraciones de lujo: el baterista Saúl Dubón y el reconocido guitarrista sampedrano Hunty Gabbe, considerado una de las leyendas vivas del rock hondureño.

Como parte del reencuentro con su historia, Khaoticos sumará también la participación del cantautor Ferdinando Zornitta y el músico Mike Quiñonez, ambos exintegrantes que dejaron su marca en distintas etapas de la banda. Su aparición en escena añade un componente nostálgico que promete sorprender a los asistentes.

La noche abrirá con la potencia de Gravedad Cero, otra agrupación emblemática de San Pedro Sula, liderada por su vocalista Roberto Caicedo. Su presencia garantiza un arranque dinámico para una velada dedicada exclusivamente al rock.

El evento tendrá lugar en La Taberna HN, ubicada en la colonia Trejo, 10 calle, 21 avenida de San Pedro Sula. La cita está programada a partir de las 9:00 p . m., en adelante.

Las entradas tienen un costo de L150 en general y L250 en VIP, y las reservas pueden hacerse al número +504 9349-4609.

Khaoticos promete una noche inolvidable para celebrar más de dos décadas de música, historia y camaradería dentro del rock hondureño.