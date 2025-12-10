¿De qué murió Sophie Kinsella, autora de la saga 'Loca por las compras'?

Londres.

La escritora británica Sophie Kinsella, conocida principalmente por la saga de libros de 'Loca por las compras', también adaptada al cine, murió este miércoles en Londres a los 55 años a causa de un agresivo cáncer cerebral, según confirmó su familia en redes sociales.

"Tenemos el corazón roto por anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (alias Maddy, alias mamá)", escribieron sus allegados en una publicación en Instagram, donde indicaron que la autora había muerto "en paz" y pasado sus días "llenos de sus verdaderos amores": familia, música, calidez, Navidad y alegría.

Bajo el seudónimo literario de Sophie Kinsella se encontraba Madeleine Sophie Wickham, que alcanzó la fama global con la saga de libros 'Loca por las compras', sobre una periodista obsesionada con la moda y gastar dinero, que fue adaptada a la gran pantalla en 2009 bajo el título de 'Confesiones de una compradora compulsiva', protagonizada por la actriz Isla Fisher.