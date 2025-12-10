Con "Stendhal", Ozuna y Beéle consolidan una alianza creativa y una "hermandad"

Madrid, España.

La "hermandad" entre el puertorriqueño Ozuna y el colombiano Beéle se ha materializado en 'Stendhal', un álbum conjunto que publicaron el pasado viernes y que prometen que no será "la última vez" que colaboren.

"Stendhal no es la primera vez ni va a ser la última, esto es ya una hermandad que no tiene que ver con la música, tiene que ver con el arte, con lo que somos", dijo este martes a los medios Ozuna en la presentación del disco en Madrid.

"Realmente conectamos demasiado porque la música es el deporte de nosotros, lo que nos hace felices", añadió "el negrito de los ojos claros".

Beéle, la estrella colombiana del momento, aseguró que "el amor es mutuo": "Somos hermanos separados al nacer", aseveró el artista de 'La Plena 5 W Sound'.

"Lo estamos pasando bien, esto es una experiencia que queríamos que se disfrutara, que conectaran con nosotros y Stendhal", agregó Ozuna.

Ambos artistas presentan un disco que ya anticiparon juntos en el Movistar Arena de Bogotá, durante uno de los ocho conciertos de Béele, en el que Ozuna se subió como invitado sorpresa para interpretar 'Ale', el tema que abre el disco, adelantando así la colaboración que ahora se materializa en un proyecto completo.

Los artistas ya habían trabajado juntos en 'Frente al mar (Remix)' y días antes del lanzamiento presentaron otro adelanto del álbum: 'Enemigos', producido por el colombiano Ovy on the Drums y concebido como un homenaje al clásico 'Los infieles' de Aventura en 2006.

Ante si ahora este disco va a superar a 'Frente al mar', el cantante colombiano de 23 años solo dice: "Todo lo que hacemos es pa' romperla".

La propuesta del disco mezcla pop urbano, reguetón melódico y referencias al Caribe y afrobeats que caracterizan a Beéle, junto con la impronta rítmica y comercial de Ozuna.

El resultado es un álbum atravesado por sonoridades cálidas y cadenciosas, con letras centradas en el romance y las distintas facetas del amor.