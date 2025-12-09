Bu Cuarón responde a críticas tras abrir concierto de Dua Lipa

La joven cantante Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, se convirtió en tendencia luego de abrir el último concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros, en Ciudad de México. Su participación generó opiniones divididas: mientras algunos celebraron que se presentara en un escenario de gran magnitud, otros cuestionaron su desempeño y señalaron que su presencia se debía más a su apellido que a su trayectoria musical.

Bu Cuarón explicó que recibió la invitación apenas dos días antes del concierto, lo que representó un reto inesperado en su primer estadio. Afirmó que se sintió nerviosa, pero destacó que la experiencia fue única y un aprendizaje para su carrera.

Su aparición junto a su hermano Olmo Cuarón también generó comentarios sobre nepotismo, lo que intensificó el debate en redes sociales.

Los comentarios negativos en Instagram sobre su presentación fueron duros y directos: "Oye Nepo, si vuelves a tener una oportunidad así, desaprovéchala y no repitas pls!!"

"En verdad tú papá no es honesto contigo bebé... lo haces horrible". "Su papi debió pagarle clases, no escenarios". "Ya dejen de humillarla, ¿qué no se dan cuenta que ella solita puede?"