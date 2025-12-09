Leonardo DiCaprio es el artista del 2025, según la revista Time

Nueva York.

Leonardo DiCaprio fue seleccionado por la revista Time como 'Artista del Año 2025' por su papel en su más reciente película 'One Battle After Another', del director Paul Thomas Anderson, que este lunes lideró las nominaciones a los Globos de Oro con nueve candidaturas, incluyendo una para el actor de 51 años.

"Cuando se estrenó 'One Battle After Another' todos los supuestos expertos en taquilla se quejaron a viva voz de que no estaba 'en camino' de recuperar su inversión. Sin embargo, resultó que la película tuvo un gran éxito: a mediados de noviembre ya había recaudado más de 200 millones de dólares en todo el mundo", anota la revista.

DiCaprio le explicó a Time que fue "arriesgado para el estudio apostar por esta película", pero que les atrajo "la originalidad impactante" del proyecto.

"He estado pensando mucho en la poca frecuencia con la que surgen ideas para historias verdaderamente originales como esta, sin ninguna conexión con la historia, sin personajes preexistentes, sin un género definido, sin vampiros, sin fantasmas, sin nada", dijo el DiCaprio al medio.

La revista anota que el actor estadounidense ha construido "una carrera que muchos de sus colegas envidiarían' y que la audiencia ha tenido "el placer de verlo crecer en la pantalla, antes de que asumiera papeles de extraordinaria complejidad y delicadeza emocional, papeles que exploran diversas visiones de la masculinidad adulta, sugiriendo la amplia gama de lo que los hombres pueden ser, incluyendo cómo pueden fallarse a sí mismos y a los demás".