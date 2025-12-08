Suspenden concierto de Manuel Turizo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

El concierto de Manuel Turizo, uno de los eventos más esperados del año en San Pedro Sula, quedó suspendido de manera inesperada, según confirmó BMP, productora encargada del evento musical.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del artista colombiano, quienes ya se preparaban para disfrutar del espectáculo que se realizaría este jueves 11 de diciembre como parte de su gira internacional.

La productor BMP detalló en un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales que las razón detrás de la suspensión es la actual situación que atraviesa el país y la incertidumbre respecto a las elecciones realizadas el pasado 30 de noviembre.

El concierto del colombiano estaba previsto para realizarse en el estacionamiento del Comisariato Los Andes, un recinto que ya había sido acondicionado para recibir a miles de asistentes.

Manuel Turizo, conocido por éxitos como “La Bachata”, “Culpables” y “Una Lady Como Tú”, no ha emitido declaraciones públicas sobre la decisión. Su equipo tampoco ha brindado detalles adicionales.

Mientras tanto, los seguidores continúan esperando verlo, quizá a partir de febrero del próximo años cuando Turizo retome su gira musical.

"Para nosotros es primordial contar con un ambiente adecuado que permita garantizar la seguridad de los asistentes del show. El proceso de reembolso comenzará el día miércoles 10 de diciembre. Para más información, visita los kioscos bmtickets a nivel nacional o comunícate por medio de whatsapp al 9588-0994", puntualizó la productora.