Flick sorprende sobre su futuro con Barcelona y advierte previo a Champions

Barcelona, España.

Flick ha analizado con sus jugadores el duelo que disputaron en St. James' Park y les ha instado a tener "confianza y convicción" para superar la presión "hombre a hombre" que planteará el técnico visitante, Eddie Howe.

Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el técnico alemán ha analizado las opciones de su equipo ante un rival "muy físico y agresivo" contra el que el equipo azulgrana empató (1-1) en la ida gracias a un gol de Lamine Yamal en el tiempo añadido.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha avisado que su equipo deberá jugar este miércoles "un partido perfecto" en el Spotify Camp Nou frente al Newcastle , si quiere sellar el pase a los cuartos de final de la Champions League.

Y, al ser preguntado por las opciones del Barcelona de conquistar la Liga de Campeones, se ha mostrado cauto: "Sabemos que puede pasar de todo en el fútbol. Esto puede cambiar mañana, pero somos positivos y optimistas, porque tenemos calidad. Somos capaces de ganar esta Champions, pero tenemos que mejorar y deben regresar algunos jugadores de sus lesiones. Esto último es importante de cara al próximo mes".

Asimismo, respondió sobre una posible renovación con el club: "Estoy aquí por ellos, para ayudarles a alcanzar el mayor de los niveles. Ya veremos. Yo creo que tenemos tiempo suficiente. No estoy pensando en irme a ningún otro lugar. Estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo. Es algo que me alegra".

"Creo que este no es el momento adecuado, porque mañana tenemos un partido muy importante para nosotros, para el club y para el futuro. Todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí, pero primero tengo que hablar con mi familia. Tendremos tiempo suficiente para poder hablar de ello, pero ahora mismo no es el momento adecuado", detalló.

Sobre algunos nombres propios de la eliminatoria, el preparador de germano ha comentado que Lamine Yamal, suplente en el último encuentro contra el Sevilla (5-2), ha completado dos buenos entrenamientos antes de medirse al conjunto inglés, y ha reconocido que Dani Olmo es una opción para ocupar la posición de 'falso 9'.

"Dani podría ser una opción como falso '9', lo hemos planteado, pero ahora mismo no lo sé. En partidos grandes como este, hay jugadores que pueden recuperar el máximo nivel. Necesitamos a Ferran Torres y (Robert) Lewandowski al máximo nivel en el próximo mes y hasta final de temporada para conseguir nuestros objetivos", ha admitido.

Uno de los momentos curiosos de la comparecencia se ha producido cuando Flick ha sido preguntado por qué motivo prefiere no mirar los penaltis que lanzan sus futbolistas en los partidos oficiales.

"Siempre lo he hecho así, me funciona muy bien. Veo la repetición en la pantalla de Markus Sorg (su asistente). No me gusta ver a mis jugadores chutar los penaltis, pero la sensación es muy buena cuando veo la reacción de la afición", ha desvelado entre risas.

Antes de medirse al Newcastle, el entrenador del Barcelona ha admitido que esta noche vivirá desde el sofá de su casa el Manchester City-Real Madrid, un eliminatoria que, en su opinión, será "complicada" para el equipo inglés después del 3-0 que encajó en el Santiago Bernabéu.