‘One Battle After Another’ lidera los Globos de Oro con 9 nominaciones

Los Ángeles, California.

'One Battle After Another', el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

A la película, inspirada en la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon y que sigue a un exrevolucionario (DiCaprio) que trata de encontrar a su hija, perseguida por un exmilitar estadounidense, le siguen 'Sentimental Value', del noruego Joachim Trier, con 8; 'Sinners', de Ryan Coogler, con 7; 'Hamnet', de Chloè Zhao, con 6, y 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, con 5.

Mientras que la brasileña 'The Secret Agent', de Kleber Mendonça Filho, obtuvo tres -mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura- y la española 'Sirat', dos, en la categoría internacional y en la de mejor banda sonora.

'One Battle After Another' competirá en la categoría de musical o comedia con 'Blue Moon' (Richard Linklater), 'Bugonia' (Yorgos Lanthimos), 'Marty Supreme' (Josh Safdie), 'No Other Choice' (Park Chan-wook) y 'Nouvelle Vague' (también de Linklater).

Mientras que su protagonista, Leonardo Dicaprio, opta a mejor actor de comedia o musical junto a Timothée Chalamet, nominado por 'Marty Supreme', que se estrena el 25 de diciembre en EE.UU.; George Clooney, por 'Jay Kelly'; Ethan Hawke, por 'Blue Moon'; el surcoreano Lee Byung-Hun por 'No Other Choice', y Jesse Plemons por 'Bugonia'.