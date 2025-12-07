Dave Coulier, de 'Full House', revela que vuelve a tener cáncer

Dave Coulier, uno de los protagonistas de la serie 'Full House', ha revelado que le ha sido diagnosticado un nuevo cáncer, tras haberse recuperado de un linfoma no-Hodgkin.

En una entrevista en el programa Today, Coulier señaló que este nuevo cáncer, que no tiene relación con el anterior, se le ha detectado en una fase temprana.

"Me hice una tomografía, solo una revisión de rutina, y algo salió mal", explicó el actor, de 66 años, que precisó que tiene un carcinoma escamoso P16 en la base de la lengua.

Coulier señaló que el pronóstico es "muy bueno" y explicó que este tipo de cáncer tiene una tasa de curación de más del 90%. "Pero lo que realmente me ha salvado la vida es la detección temprana, tanto la primera como la segunda vez".

En noviembre de 2024, el actor señaló que le habían diagnosticado un linfoma no Hodgkin en fase 3 y, a principios de este año, anunció que el tratamiento había funcionado y que estaba libre de cáncer.

"Pasar por la quimioterapia y sentir ese alivio de que ya no queda nada y luego obtener una prueba que dice: bueno, ahora tienes otro tipo de cáncer... es un 'shock'", reconoció Coulier.

Es "psicológicamente agotador" no solo para él, también para su familia, apuntó Coulier, que agregó que este segundo cáncer se ha detectado en una fase muy inicial gracias a las pruebas de seguimiento del primero.

Aunque Coulier ha desarrollado una larga carrera en series de televisión, su personaje más recordado es el de Joey en la serie 'Full House'.

Emitida emitió entre 1987 y 1995, la serie tuvo 193 episodios y contaba la vida de Danny Tanner (Bob Saget), un padre viudo que tenía que cuidar a sus tres hijas -D.J., Stephanie, y Michelle- con la ayuda de su mejor amigo Joey (Coulier) y su cuñado Jesse (John Stamos).

Una serie que fue el primer trabajo de las gemelas Ashley y Mary-Kate Olsen, cuando eran apenas unas bebés, interpretando a Stephanie y Michelle Tanner.