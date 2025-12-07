Entre tradición y fiesta: así suena la Navidad con La Versátil

San Pedro Sula, Cortés.

La agrupación hondureña La Versátil inicia este mes con una propuesta especial para la temporada decembrina, un proyecto que nació casi de manera natural a la que llamaron "Mix Navidad 2025".

“Desde hace días teníamos la idea de grabar algo para Navidad, sobre todo porque muchas empresas nos llevan a sus festividades de diciembre”, comparten en entrevista con Diario La Prensa.

El proceso de selección musical no fue sencillo. El grupo confiesa que les tomó tiempo elegir los temas adecuados, pero finalmente apostaron por las canciones más alegres, esas que permiten “bailar y cantar al mismo tiempo”, manteniendo la esencia festiva que los caracteriza.

En "Mix Navidad 2025" se escuchan fragmentos de "En Estas Navidades" de Los Hermanos Rosario, "Apágame La Vela" de Billo's Caracas Boys y Los Melódicos, "La Empalizá" de Los Tres Diamantes, "Piano Merengue" de Damiron y su piano, el villancico "Navidad Navidad" y "Palo Huelo" de Banda Blanca.

Aunque siempre tuvieron claro que querían temas alegres, la duda surgió en el ritmo. Entre merengue, punta y cumbia, la decisión final fue apostar por el merengue tradicional, pero con el sello inconfundible de La Versátil. “Queríamos algo navideño, pero que se sintiera la temporada full fiesta”, explican. Y lo lograron. La canción es un éxito y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El proyecto, destacan, fluyó con naturalidad gracias al apoyo de colegas y amigos del ámbito musical. La banda agradece especialmente a: Lorenzo Peña, quien fue el encargado de todas las percusiones, a Edgar Bass, responsable de la línea de bajo con un sonido moderno, a Carlos Rodríguez, director de La Versátil, que realizó el ensamble musical en Roco Estudio, a Juniol Mayol quien mezcló el material desde República Dominicana y a Edwin Sánchez; el creador del video oficial que ya está en Youtube.

El resultado conserva el sello de la agrupación: alegría, fiesta y frescura, incluso interpretando canciones tradicionales.

Para La Versátil, la Navidad tiene un significado especial. Es una época en la que la banda pasa viajando, trabajando y compartiendo como familia. “Siempre decimos que es una bendición cerrar el año con shows e iniciar el nuevo en los escenarios”, expresan con gratitud.

Con este lanzamiento, La Versátil reafirma su energía, su identidad y su compromiso con el público que los acompaña en cada rincón del país.