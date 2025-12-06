Katy Perry comparte tiernas fotos y videos con Justin Trudeau en Tokio

La cantante estadounidense Katy Perry vuelve a confirmar que está muy feliz y enamorada de Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá.
Y es que la estrella pop compartió varias postales y videos en su cuenta oficial de Instagram, en los que incluyó varios momentos junto al diplomático canadiense.
"Tokyo Times de gira y más", escribió Katy Perry en su publicación que en apenas unas horas ya lleva miles de "Me gusta".
En los videos que compartió se puede ver a la pareja mientras conversa y se divierten, y también mientras dan un paseo. Katy también publicó una foto en la que se le ve abrazando a su amado novio.
Ya lo acompaña a eventos diplomáticos
Por otro lado, Katy Perry, de 41 años, y Justin Trudeau, de 53, han posado por primera vez como pareja en un contexto oficialmente diplomático.
La famosa pareja asistió a una reunión con Fumio Kishida, quien dirigió el Gobierno japonés entre el 2021 y 2024.
El encuentro terminó convirtiéndose en un acontecimiento mediático global debido al sorprendente debut de Katy Perry en un rol que muchos no esperaban verla asumir: el de “primera dama”.
Un estilo más sobrio, pero siempre con su esencia de estrella pop
Lejos de sus estilismos coloridos, la artista optó por un conjunto sobrio en tonos chocolate, un jersey negro de cuello alto y botines de tacón medio. Un look minimalista, equilibrado y con aire retro que rápidamente desató debates sobre si era o no adecuado para la ocasión —especialmente por la longitud de la minifalda, detalle que algunos han interpretado como un pequeño desliz protocolario.
La fotografía, difundida por el propio Kishida en sus redes sociales, mostraba a la pareja junto al expolítico japonés y su esposa, Yuko Kishida, en una estampa marcada por un ambiente festivo: un árbol de Navidad decorado con tonos dorados y rojos presidía la sala.
“El ex primer ministro canadiense Trudeau visitó Japón con su pareja, Katy Perry, y almorzamos juntos”, escribió Kishida.
Recordó también los múltiples encuentros que mantuvieron durante su mandato y destacó la cooperación bilateral que ambos países impulsaron, en especial el Plan de Acción Japón-Canadá.
Trudeau respondió de inmediato con un mensaje cargado de afecto y reconocimiento, en el que agradeció el recibimiento y elogió la amistad que les une. “Katy y yo nos alegramos muchísimo de tener la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko”, afirmó.