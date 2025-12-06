Katy Perry comparte tiernas fotos y videos con Justin Trudeau en Tokio

Estados Unidos.

La cantante estadounidense Katy Perry vuelve a confirmar que está muy feliz y enamorada de Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá. Y es que la estrella pop compartió varias postales y videos en su cuenta oficial de Instagram, en los que incluyó varios momentos junto al diplomático canadiense. "Tokyo Times de gira y más", escribió Katy Perry en su publicación que en apenas unas horas ya lleva miles de "Me gusta". En los videos que compartió se puede ver a la pareja mientras conversa y se divierten, y también mientras dan un paseo. Katy también publicó una foto en la que se le ve abrazando a su amado novio.

Ya lo acompaña a eventos diplomáticos Por otro lado, Katy Perry, de 41 años, y Justin Trudeau, de 53, han posado por primera vez como pareja en un contexto oficialmente diplomático. La famosa pareja asistió a una reunión con Fumio Kishida, quien dirigió el Gobierno japonés entre el 2021 y 2024. El encuentro terminó convirtiéndose en un acontecimiento mediático global debido al sorprendente debut de Katy Perry en un rol que muchos no esperaban verla asumir: el de "primera dama".