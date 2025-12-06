Los Verduleros regresan tras ocho años y estrenan formato 2.0

Después de ocho años lejos de las pantallas, “Los Verduleros” vuelven impulsados por la fuerza más inesperada y poderosa: el cariño de un público que nunca los olvidó. Ennio “Toro” Muñoz, junto con Alessandro Suazo y Mario Tábora, retoman su humor de barrio, su espontaneidad y ese estilo sin filtro que marcó a toda una generación.

Ahora regresan reinventados en un formato 2.0 pensado para redes sociales. Entre nostalgia, nuevas plataformas y una comunidad que los reclama, el fenómeno verdulero inicia una nueva etapa sin perder su esencia.

¿Qué los motivó a volver? Estuvimos ocho años fuera del aire y nunca imaginamos que la gente nos recordaría con tanto cariño. Fueron los mensajes constantes de los seguidores, muchos que crecieron viéndonos, los que nos dieron el empujón para decir: “Bueno, volvamos a hacer ruido otra vez”.

¿Cómo fue el momento en que decidieron regresar? Nos dimos cuenta de que era hora de regresar de una forma bien natural. Un día estábamos reunidos y comenzamos a platicar y a recordar viejos momentos, y vimos que la química seguía intacta, igual que las ganas de seguir adelante con el mismo espíritu verdulero de siempre. Ahí dijimos: “Es momento de volver, pero a otro nivel”.

¿Piensan reencontrarse con el equipo original? Nos encantaría reencontrarnos con el equipo original, aunque es difícil porque muchos están en otros proyectos. Aun así, mantenemos buena relación y no descartamos que, en algún episodio sorpresa, alguno aparezca para revivir esos momentos inolvidables que tantas risas le daban a la gente.

¿Qué ha cambiado desde la última vez que estuvieron al aire? Todo ha cambiado: la televisión y la forma de comunicarnos son totalmente distintas. Ahora todo es digital, más dinámico y directo, enfocado en redes sociales. Pero nuestra esencia sigue intacta, y eso nos encanta porque nos permite conectarnos aún más de cerca con la gente.

¿Qué hizo que el programa conectara tan profundamente con el público? Creo que conectamos tan profundamente porque siempre fuimos auténticos. Nunca fingimos nada: hablamos y bromeamos como lo hace la gente en los barrios, sin filtro y sin poses. Esa naturalidad hizo que la gente se identificara con nosotros desde el principio.

¿Cómo se sienten al saber que el programa sigue siendo recordado con cariño? Nos sentimos felices, orgullosos y muy agradecidos. Es bonito caminar por la calle y que la gente nos reconozca, saber que marcamos su infancia o algún momento de su vida. Después de tantos años, todavía provocar sonrisas y despertar recuerdos es algo que nos llena el corazón.