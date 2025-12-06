Los Verduleros regresan tras ocho años y estrenan formato 2.0

Después de ocho años lejos de las pantallas, “Los Verduleros” vuelven impulsados por la fuerza más inesperada y poderosa: el cariño de un público que nunca los olvidó. Ennio “Toro” Muñoz, junto con Alessandro Suazo y Mario Tábora, retoman su humor de barrio, su espontaneidad y ese estilo sin filtro que marcó a toda una generación.
Ahora regresan reinventados en un formato 2.0 pensado para redes sociales. Entre nostalgia, nuevas plataformas y una comunidad que los reclama, el fenómeno verdulero inicia una nueva etapa sin perder su esencia.
¿Qué los motivó a volver? Estuvimos ocho años fuera del aire y nunca imaginamos que la gente nos recordaría con tanto cariño. Fueron los mensajes constantes de los seguidores, muchos que crecieron viéndonos, los que nos dieron el empujón para decir: “Bueno, volvamos a hacer ruido otra vez”.
¿Cómo fue el momento en que decidieron regresar? Nos dimos cuenta de que era hora de regresar de una forma bien natural. Un día estábamos reunidos y comenzamos a platicar y a recordar viejos momentos, y vimos que la química seguía intacta, igual que las ganas de seguir adelante con el mismo espíritu verdulero de siempre. Ahí dijimos: “Es momento de volver, pero a otro nivel”.
¿Piensan reencontrarse con el equipo original? Nos encantaría reencontrarnos con el equipo original, aunque es difícil porque muchos están en otros proyectos. Aun así, mantenemos buena relación y no descartamos que, en algún episodio sorpresa, alguno aparezca para revivir esos momentos inolvidables que tantas risas le daban a la gente.
¿Qué ha cambiado desde la última vez que estuvieron al aire? Todo ha cambiado: la televisión y la forma de comunicarnos son totalmente distintas. Ahora todo es digital, más dinámico y directo, enfocado en redes sociales. Pero nuestra esencia sigue intacta, y eso nos encanta porque nos permite conectarnos aún más de cerca con la gente.
¿Qué hizo que el programa conectara tan profundamente con el público? Creo que conectamos tan profundamente porque siempre fuimos auténticos. Nunca fingimos nada: hablamos y bromeamos como lo hace la gente en los barrios, sin filtro y sin poses. Esa naturalidad hizo que la gente se identificara con nosotros desde el principio.
¿Cómo se sienten al saber que el programa sigue siendo recordado con cariño? Nos sentimos felices, orgullosos y muy agradecidos. Es bonito caminar por la calle y que la gente nos reconozca, saber que marcamos su infancia o algún momento de su vida. Después de tantos años, todavía provocar sonrisas y despertar recuerdos es algo que nos llena el corazón.
Sígalos en redes: Los nuevos episodios de “Los Verduleros 2.0” se subirán los días Lunes, Miércoles y Viernes a las 3:00 pm a sus redes sociales: En Tiktok:@losverduleros2.0, Verduleros2.0 en Facebook y @losverduleros2 en Instagram. Casi a diario se suben cortos de los viejos capítulos.
¿Qué legado creen que dejó en la televisión o en su género? Creo que dejamos un legado importante porque marcamos una época como pioneros de la comedia popular hondureña. Demostramos que se puede hacer reír con lo cotidiano, con espontaneidad y sin pretender ser comediantes profesionales; solo con talento, corazón y el deseo de entretener a la gente.
¿Qué desafíos enfrentaron al retomar el formato? El mayor desafío fue adaptarnos al nuevo público y a las plataformas digitales actuales. Aunque cada uno ya venía haciendo transmisiones en redes, tuvimos que acoplarnos como equipo, unir ideas y darle forma al proyecto hasta que todo tuviera pies y cabeza.
¿Qué elementos decidieron mantener y cuáles reinventar? Decidimos mantener nuestra esencia: el humor de barrio, el estilo directo y la improvisación. Lo único que realmente reinventamos fue el formato, porque ahora somos Los Verduleros 2.0, con contenido pensado para TikTok y redes sociales, y una estética un poco más moderna.
¿Cómo se adaptaron a las nuevas plataformas y formas de consumo?Adaptarnos a las nuevas plataformas fue un proceso de prueba y error. Hoy el contenido tiene que ser más rápido, visual y auténtico, así que nos lanzamos a crear sketches, entrevistas y formatos cortos, siempre manteniendo nuestras locuras y el estilo verdulero que nos caracteriza.
¿Qué nuevas incorporaciones veremos en esta etapa?Hemos encontrado nuevos talentos que traen su propia energía e ideas. Por ahora, estaremos trabajando con varios seguidores que quieren sumarse a esta nueva versión de Los Verduleros, formando una generación verdulera que aporta distintos estilos de humor, pero siempre manteniendo el ADN y la esencia que nos caracteriza.
¿Alguna anécdota divertida del reencuentro?El primer día de grabación nos costó arrancar porque no podíamos parar de reír. Incluso el equipo que nos estaba apoyando cometía errores de tanto reírse con nuestras ocurrencias. Fue un momento bonito, como revivir el pasado con gente que ya conocíamos. Ahora solo somos tres integrantes, pero tenemos las puertas abiertas para cualquiera que quiera unirse y crecer con nosotros.
¿Qué puede esperar el público en esta nueva etapa?El público puede esperar entretenimiento de todo tipo: risas, ocurrencias, improvisación y contenido sin filtros, pero también momentos para reflexionar, emocionarse y pensar. Vamos a mantener el espíritu de siempre, solo que ahora con más experiencia y mejor tecnología.
¿Habrá guiños para los fans de siempre?Claro que sí. Vamos a mantener las burlas, los guiños y las frases clásicas de nuestros personajes. Queremos que la gente sienta que volvimos, que estamos de nuevo aquí y que seguimos siendo los mismos que miraban antes.
¿Tienen planes para expandir el universo del programa?Sí, queremos llevar Los Verduleros 2.0 a giras por distintos lugares y departamentos donde la gente nos recuerda, y aprovechar esas visitas para grabar escenas, crear contenido, hacer stand-up, podcast y colaborar con creadores que quieran unirse. No somos creídos; fuimos pioneros en esto de los creadores de contenido, y lo que prometemos es entretenimiento original, 100 % verdulero.