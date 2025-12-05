Christian Nodal demanda otra vez a Cazzu

Ciudad de México.

Christian Nodal presentó una nueva demanda contra su ex pareja, la argentina Julieta Cazzuchelli -conocida como Cazzu y madre de su hija Inti-, al acusarla de un presunto fraude relacionado con la pensión destinada a la pequeña.

De acuerdo con Ventaneando, el intérprete de “Dime Cómo Quieres” y “Botella Tras Botella” señaló supuestas irregularidades en el manejo del dinero entregado para la manutención.

Documentos legales indican que, durante un año, Nodal proporcionó a Cazzu 12 millones de pesos en efectivo, entregados directamente o mediante terceros, supuestamente a petición de ella.

El motivo, según el cantante, habría sido evitar que las autoridades fiscales argentinas detectaran movimientos elevados. En la demanda, presentada ante un Juzgado Familiar en Jalisco, Nodal también expresa su deseo de involucrarse más en las decisiones sobre la educación y crianza de Inti, por lo que solicita intervención judicial.