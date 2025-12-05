Clara Vegas Goetz es Miss Venezuela, igual que su madre en 1990

La noche del jueves se vivió una velada inolvidable en el Poliedro de Caracas, donde Clara Vegas Goetz, representante del estado Miranda, fue coronada como la nueva Miss Venezuela. El certamen, que reunió a algunas de las mujeres más destacadas del país, tuvo un desenlace histórico por un dato familiar que despertó gran interés.

Clara Vegas Goetz se alzó con la corona en medio de aplausos y ovaciones, convirtiéndose en la sucesora de la reina saliente y en la nueva embajadora de la belleza venezolana. Su triunfo fue celebrado no solo por su desempeño durante la gala, sino también por la conexión con su madre, Andreína Goetz, quien alcanzó el mismo título en 1990.

Andreína Goetz, madre de la nueva Miss Venezuela, fue coronada hace 35 años. El hecho de que madre e hija hayan obtenido el mismo reconocimiento en distintas épocas ha sido destacado por los medios como un símbolo de tradición y legado en el concurso.

Clara, de 23 años, es estudiante de Comunicación Social y modelo profesional. Su formación académica y su experiencia en pasarelas le brindaron la seguridad necesaria para sobresalir en cada etapa del certamen, desde la entrevista preliminar hasta la ronda final de preguntas.

Además de sus estudios universitarios, Clara ha trabajado en campañas publicitarias y proyectos sociales, con énfasis en la promoción de la educación y el empoderamiento femenino. Durante la gala final destacó la importancia de la perseverancia y la disciplina en su desarrollo personal.

La nueva Miss Venezuela también ha sido reconocida por su dominio del inglés y el francés, una habilidad que fortalece su proyección en escenarios internacionales. Su perfil cosmopolita la posiciona como una candidata con potencial para representar al país en concursos globales.