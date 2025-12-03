Miss Queen 2025: el reality creado por Nicolle que ya causa expectativa

Houston, Texas, se prepara para recibir un evento que promete revolucionar los certámenes de belleza: Miss Queen 2025. Más que un concurso tradicional, es un reality show que pondrá a prueba la convivencia, la resistencia emocional y la capacidad de adaptación de sus participantes.

El creador de contenido hondureño Omar Velásquez, mejor conocido como Nicolle, es el organizador de esta propuesta. Velásquez es propietario de una boutique en Houston, servicios que le han permitido construir una sólida comunidad digital. Su popularidad en TikTok se debe a sus videos de humor, cambios de look y transmisiones en vivo en las que muestra su trabajo diario junto a clientas y colegas, contenidos que suelen viralizarse por su estilo espontáneo y cercano.

Su objetivo con Miss Queen 2025 es demostrar que la belleza no solo se mide en la pasarela, sino también en la manera en que figuras públicas de la comunidad Trans, interactúan y enfrentan retos cotidianos.

Diez personalidades del mundo del entretenimiento y las redes sociales serán presentadas el mismo día de inicio del concurso. La expectativa es alta, pues aún se desconoce quiénes integrarán la lista, lo que añade un aire de misterio y emoción al evento.

La dinámica incluye tres días de convivencia en una misma casa. Durante este tiempo, los participantes deberán demostrar tolerancia, empatía y capacidad de adaptación, revelando quién logra manejar mejor un ambiente cargado de cámaras y tensión.

El reality comenzará el 8 de diciembre y culminará el 10 de diciembre con la gala final. El público podrá seguir cada detalle a través de la página de Youtube de El Lenguetazo, que transmitirá en vivo las experiencias y desafíos de las concursantes.

El jurado confirmado hasta hoy son dos figuras de renombre en el mundo de la belleza: Nathalia Casco, finalista de Nuestra Belleza Latina 2015, y Sirey Morán, Miss Honduras Universo 2016 y primera hondureña en ganar Nuestra Belleza Latina en 2021.

La presencia de estas juezas aporta credibilidad y prestigio al certamen, pues ambas cuentan con experiencia en concursos internacionales y saben reconocer el talento y la autenticidad en cada participante.

El premio para la ganadora será de 5 mil dólares, un incentivo que busca reconocer no solo la belleza externa, sino también la fortaleza emocional y la capacidad de convivir en un entorno competitivo.

A diferencia de otros concursos, Miss Queen 2025 coloca la convivencia como eje principal. Este enfoque convierte al certamen en un híbrido entre reality show y concurso de belleza, lo que lo hace único en su género.

La admisión al público será exclusiva para personas mayores de 18 años, lo que refleja el carácter adulto del contenido y de las dinámicas que se desarrollarán durante los tres días.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketón, lo que permitirá a los seguidores asistir a la gala final y presenciar en vivo la coronación de Miss Queen el 10 de diciembre.

Con una mezcla de glamour, tensión y convivencia, Miss Queen 2025 promete marcar un antes y un después en los concursos de belleza de Houston. La combinación de figuras públicas, un jurado de prestigio y un formato innovador anticipa que este certamen será recordado como uno de los más originales del año.