"Five Nights at Freddy’s 2" llega a los cines este 4 de diciembre

La esperada segunda entrega de "Five Nights at Freddy’s" llegará a las salas de cine este 4 de diciembre, trayendo consigo una dosis intensa de suspenso, nostalgia y terror.
Basada en la famosa franquicia de videojuegos, la película invita al público a adentrarse en los oscuros pasillos de Freddy Fazbear’s Pizza, un lugar que alguna vez fue un centro de diversión familiar... hasta que algo salió terriblemente mal.
La historia sigue a un guardia de seguridad que comienza a trabajar en el restaurante abandonado, sin imaginar que las noches allí se convertirán en una pesadilla.
Los icónicos animatrónicos —Freddy, Bonnie, Chica y Foxy— cobran vida de una forma escalofriante, convirtiéndose en los principales protagonistas de un recorrido lleno de tensión y misterio.
Con una mezcla de terror psicológico, estética retro y guiños directos a los fanáticos del videojuego, la película promete mantener al público al borde de su asiento. Su atmósfera inquietante y su fidelidad al universo original la convierten en uno de los estrenos más esperados del año para los amantes del horror.
El público podrá vivir toda la experiencia en pantalla grande a partir del 4 de diciembre, fecha en la que Five Nights at Freddy’s llegará oficialmente a los cines.
¿De qué tratará la segunda parte de esta saga?
Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear's Pizza.
Las historias sobre lo ocurrido allí se han convertido en una leyenda local extravagante, inspirando el primer Fazfest del pueblo. El exguardia de seguridad Mike y la policía Vanessa le han ocultado la verdad a Abby, la hermana de 11 años de Mike, sobre el destino de sus amigos animatrónicos.
Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desencadena una serie de eventos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy's y desatarán un horror olvidado durante décadas.