"Five Nights at Freddy’s 2" llega a los cines este 4 de diciembre

San Pedro Sula, Honduras.

La esperada segunda entrega de "Five Nights at Freddy’s" llegará a las salas de cine este 4 de diciembre, trayendo consigo una dosis intensa de suspenso, nostalgia y terror.

Basada en la famosa franquicia de videojuegos, la película invita al público a adentrarse en los oscuros pasillos de Freddy Fazbear’s Pizza, un lugar que alguna vez fue un centro de diversión familiar... hasta que algo salió terriblemente mal.

La historia sigue a un guardia de seguridad que comienza a trabajar en el restaurante abandonado, sin imaginar que las noches allí se convertirán en una pesadilla.

Los icónicos animatrónicos —Freddy, Bonnie, Chica y Foxy— cobran vida de una forma escalofriante, convirtiéndose en los principales protagonistas de un recorrido lleno de tensión y misterio.

Con una mezcla de terror psicológico, estética retro y guiños directos a los fanáticos del videojuego, la película promete mantener al público al borde de su asiento. Su atmósfera inquietante y su fidelidad al universo original la convierten en uno de los estrenos más esperados del año para los amantes del horror.