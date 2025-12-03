¡Continúa el drama! Director de Miss Universo Tailandia demanda a Fátima Bosch

Bangkok.

El director nacional de Miss Universo en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, ha presentado una denuncia contra la ganadora de la edición de 2025 del concurso, la mexicana Fátima Bosch, por supuesta difamación, después de que ambos protagonizaran en noviembre una discusión que se viralizó en las redes sociales.

Nawat, un mediático empresario de Tailandia, presentó una denuncia contra Bosch el pasado 12 de noviembre en la comisaría de Watphrayakhrai, al sur de Bangkok, según documentos compartidos este miércoles en la cuenta de Facebook de Miss Universo Tailandia.

Varios medios de Tailandia y de la vecina Filipinas se han hecho eco de la noticia, así como a través de sus redes personas del círculo cercano de Nawat, quien por el momento no se ha pronunciado.

El tailandés, encargado de organizar el certamen en el que la mexicana fue coronada el pasado 21 de noviembre en Bangkok, asegura que durante su discusión con Bosch a comienzos de ese mes durante una actividad del certamen -que fue retransmitida en directo por redes sociales- nunca la llamó "tonta", como ella ha asegurado en varias ocasiones.

La entonces reina de Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, también abandonó la sala cuando tuvo lugar la discusión y dijo que la conducta de Nawat había sido "muy irrespetuosa".