Lupita Jones dice que "Raúl Rocha Cantú nunca debió llegar a Miss Universo"

Ciudad de México.

La ex Miss Universo mexicana Lupita Jones dijo este martes que el concurso de belleza más afamado del mundo "ha perdido completamente el rumbo" por los intereses "particulares" de los dueños de la marca, el mexicano Raúl Rocha Cantú y la tailandesa Anne Jakkaphong, ambos investigados por las autoridades de sus países por crimen organizado y fraude, respectivamente.

En entrevista con EFE, Jones consideró que actualmente Miss Universo "ha perdido su misión y su visión de proyectar a las mujeres" porque los propietarios han utilizando la marca "para abrir puertas" para "desarrollar sus propios negocios alternos".

"Creo que (Miss Universo) ha perdido por completo el rumbo, justamente porque lo han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales, haciendo uso de la marca para cosas que no tienen nada que ver con la marca", afirmó la ganadora del certamen en 1991.

Jones consideró que el concurso es "patrimonio universal" porque "le pertenece al mundo", razón por la que los dueños deben "respetarlo" y ser "transparentes", como el público "merece".

Además, señaló que las recientes acusaciones contra Rocha y Jakkaphong, ambos con órdenes de arresto en sus respectivos países, "ensucian al mundo de los concursos de belleza".

"Obviamente que lo manchan, obviamente que afecta la percepción de la gente porque si las cabezas están enfrentando ese tipo de acusaciones, pues es lógico que pienses que todo permea hacia abajo", enfatizó la primera Miss Universo mexicana.