"ZOOTOPIA 2": Una película sobre la amistad y el aprendizaje mutuo

Ese desafío llega en la forma de Gary De’Snake, una serpiente que altera por completo a Zootopia y lleva a Nick y Judy a infiltrarse en inesperados rincones de la ciudad, donde su relación es puesta a prueba como nunca.

"En la primera película, fueron compañeros durante unas 48 horas, así que tienen mucho que aprender el uno del otro. Superaron ese primer obstáculo, pero ahora tienen que descubrir si realmente están diseñados para funcionar como un equipo a largo plazo. Judy y Nick son muy diferentes, y en esta película, se ven inmersos en un escenario muy distinto que los desafía", asegura Jared Bush , guionista y codirector de la nueva película junto a Byron Howard.

La nueva historia encuentra al dúo protagónico poco tiempo después de haberse convertido en policías de Zootopia y listos para enfrentarse a una misión sin precedentes.

Nueve años después de que el mundo entero conociera a Judy Hopps y Nick Wilde , la carismática dupla de la exitosa película animada de 2016 que conquistó —y sigue conquistando— a audiencias de todas las edades, ya está disponible en los cines ZOOTOPIA 2 , la secuela que nuevamente invita a los espectadores a visitar la metrópoli animal más divertida.

EL REENCUENTRO MÁS ESPERADO

Judy, Nick y Zootopia siempre son una buena idea, y la nueva película lo demuestra con creces. El film marca un reencuentro muy esperado por las audiencias, y es precisamente el vínculo entre estos divertidos personajes lo que constituye la columna vertebral de la historia.

“Necesitábamos un punto de referencia claro y, desde muy temprano, supimos que era la relación entre Judy y Nick. Queríamos asegurarnos de que ellos siempre estuvieran en el centro de la historia y de que todo se viviera desde su perspectiva”, explica Bush.

Así, en ZOOTOPIA 2, Judy disfruta de su sueño cumplido de convertirse en la primera coneja policía de Zootopia, y está decidida a demostrar que ella y Nick —devenido en el primer zorro policía de la ciudad— pueden ser el mejor equipo de la fuerza. Pese a algunas dificultades iniciales, los protagonistas comienzan a descubrir sus fortalezas y diferencias como equipo, y se ven envueltos en un misterio de décadas que involucra a una de las familias más influyentes de la ciudad, los Lynxley, que se combina con la llegada de Gary, la primera serpiente que se ha visto en la metrópoli animal en cien años.

CONOCERSE DE VERDAD

La nueva historia va más allá de la divertida amistad presentada en la primera entrega, profundizando en el vínculo entre Judy y Nick.

“Si la primera película trataba sobre hacerse amigos, esta trata sobre descubrir cosas nuevas el uno del otro. Es como cuando dos personas que se hacen amigas comienzan a compartir un departamento. Están aprendiendo cosas el uno del otro que son decididamente nuevas”, señala Howard.

Paralelamente, los protagonistas aprenden a colaborar como nunca antes, y a mirar más allá de las apariencias para comprender qué es lo que realmente le importa y mueve emocionalmente al otro. “Su relación realmente muestra cómo nuestras diferencias pueden parecer obstáculos, pero a veces una simple conversación puede ayudarnos a superarlos. A veces, lo más simple es tratar de conectarse con el otro”, comenta Bush.

La dinámica entre Judy y Nick no solo queda revelada en el relato, sino que se refleja también desde la animación. La jefa de animación Kira Lehtomaki cuenta que el equipo liderado por ella y Chad Sellers se enfocó en demostrar visualmente las diferencias entre ambos.

“Buscamos formas de contrastar al astuto y despreocupado zorro, a quien parece no importarle nada demasiado, con la actitud positiva, intensa y esforzada de Judy, que siempre está dando el 110 por ciento”, explica Lehtomaki, y señala a las poses, la actuación y las expresiones como recursos para demostrar esos contrastes. “Si pausaras cualquier fotograma de la película, podrías ver claramente sus diferencias”, completa.

NUEVOS PERSONAJES EN LA CIUDAD

Pero, en su viaje transformador, Nick y Judy no están solos. Hay una colección de personajes —algunos ya conocidos, otros por conocer— que los desafían en diferentes aspectos.

Además de la serpiente Gary (adorable por fuera, sumamente venenosa por dentro), entre los rostros nuevos también se destaca Nibbles Maplestick, una castora excéntrica que está al frente de un podcast dedicado a conspiraciones, misterios de reptiles y rumores sobre las criaturas del humedal donde vive. A su vez, las audiencias conocerán al alcalde Brian Winddancer, un semental carismático que fue actor y sueña con ser tan heroico en la vida real como los personajes que interpretó en televisión.

Junto a estos nuevos personajes regresan favoritos como el jefe Bogo, Gazelle, Bonnie y Stu Hopps, y el inolvidable perezoso Flash. La combinación de viejos y nuevos residentes hace de este segundo viaje a Zootopia una aventura sorprendente, conmovedora y muy divertida.