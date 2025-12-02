  1. Inicio
Sienna Miller anuncia su tercer embarazo a sus 43 años

La actriz Sienna Miller lució su pancita en la alfombra roja de los British Fashion Awards 2025

  • Agencia EFE
Así de hermosa lució Sienna Miller en los British Fashion Awards 2025.

Londres.

La actriz Sienna Miller ha anunciado el embarazo de su tercer hijo mostrando su evidente barriga en la alfombra roja de los British Fashion Awards 2025, celebrados en Londres.

Miller, que comenzó su carrera como modelo, se ha ataviado con un traje completamente transparente en tono blanco que dejaba ver su silueta.

Será el segundo hijo junto al actor Oli Green, pero el tercero de la actriz, de 43 años.

En enero de 2024, la actriz dio a luz a su primera hija en común. Miller tiene otra hija, de 13 años, llamada Marlowe, fruto de su relación con el actor británico Tom Sturridge.

La actriz, conocida 'it girl', ha participado en películas como 'Factory Girl' (2006), 'American Sniper' ('El francotirador', 2014) o la saga 'Horizon' (2024), de Kevin Costner.

EFE

