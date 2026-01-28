Hija de Adamari López debuta como presentadora de televisión

Con motivo del estreno de ¿Quién caerá? Kids, que se estrenó anoche por UniMas, Adamari López y su hija Alaïa visitaron este lunes los diferentes programas de Univision para promocionar el arranque de este game show que marca el debut como conductora de la carismática niña.
Uno de los momentos más especiales del tour de medios se vivió en Desiguales (Univision), donde Alaïa hizo una revelación que dejó a Adamari visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas.
“Yo siempre he querido trabajar en la tele y seguir los pasos de mi mamá, pero ya cuando he crecido también me encanta el futbol, entonces no estoy segura de qué quiero hacer”, reveló la niña.
“Ada te acaba de decir delante de ti que quiere seguir los pasos de su mamá”, destacó Migbelis Castellanos.
“Me dieron ganas de llorar porque la amo y quiero lo mejor para ella. Al final yo la voy a apoyar en lo que ella quiera, pero me siento muy orgullosa de lo que ella ha hecho y de verla tan desenvuelta”, expresó Adamari con los ojos llorosos.
La presentadora puertorriqueña resaltó que “no es un mundo fácil” y considera que su hija “lo está haciendo muy bien”.
“¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá cuando la ves en televisión?”, le preguntaron a Alaïa en el programa.
La respuesta de la niña no pudo ser más entrañable: “El esfuerzo que ella hace por todo, se levanta temprano por la mañana para ir a trabajar, pero también hace tiempo para mí, y me encanta cómo ella puede como balancear todo eso”.
La hija de Adamari también habló de su experiencia como conductora.
“Yo al principio tenía un poco de pena”, reconoció, “pero ya cuando empecé el primer show y me pude como expresar fue increíble porque me sentí como segura, como en casa, entonces me la pasé increíble, toda la producción es muy buena conmigo”.
Por su parte, Toni Costa, padre de Alaia, escribió en sus redes sociales: “HOY ES UN GRAN DÍA”, escribió el instructor de zumba. “Mi princesa, hoy es un día muy especial para ti y para todos los que te amamos. Hoy no solo sales en TV... hoy debutas por ti, por tu esfuerzo, por tu ilusión y por tu talento”, agregó.
Toni Costa recordó que su hija, quien ahora tiene 10 años, creció “rodeada de cámaras, luces y escenarios”, por lo cual no le sorprende que haya decidido seguir los pasos de su mamá como presentadora.
“Es verdad que creciste rodeada de cámaras, luces y escenarios desde que naciste, pero hoy el foco es tuyo, porque lo que vas a hacer hoy lo lograste con tu trabajo, tu valentía y tu sonrisa, pero sobre todo con tu luz”, dijo.
“Y hacerlo junto a tu mamá, tu ejemplo, tu guía y tu mejor maestra, hace este momento todavía más poderoso y especial. Aprender de ella es un regalo, y verte caminar con tus propios pasos es un orgullo que no me cabe en el pecho, me siento súper orgulloso de ti en cada cosa que haces en tu vida”, subrayó.
En su texto, Toni Costa le aseguró a su hija que siempre celebraría sus logros. Asimismo, le hizo saber a Alaïa lo orgulloso que estaba de ella y de su debut en televisión, describiéndose a sí mismo como su “fan número 1”.
“Te veo segura, feliz y disfrutando... y ahí entiendo que no importa dónde estés, tú sabes ser tú. Yo estaré siempre aquí, acompañándote, sosteniéndote y celebrando cada logro, grande o pequeño. Hoy debuta la mejor presentadora. Pero desde siempre existe una niña extraordinaria, que aunque parezca que siempre haces cosas de grandes, nunca dejas de disfrutar tu infancia, ya que también te dejamos ser. Tu papá, tu fan número 1, hoy y siempre, te amo”, sentenció.