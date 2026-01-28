Hija de Adamari López debuta como presentadora de televisión

Con motivo del estreno de ¿Quién caerá? Kids, que se estrenó anoche por UniMas, Adamari López y su hija Alaïa visitaron este lunes los diferentes programas de Univision para promocionar el arranque de este game show que marca el debut como conductora de la carismática niña.

Uno de los momentos más especiales del tour de medios se vivió en Desiguales (Univision), donde Alaïa hizo una revelación que dejó a Adamari visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas.

“Yo siempre he querido trabajar en la tele y seguir los pasos de mi mamá, pero ya cuando he crecido también me encanta el futbol, entonces no estoy segura de qué quiero hacer”, reveló la niña.

“Ada te acaba de decir delante de ti que quiere seguir los pasos de su mamá”, destacó Migbelis Castellanos.

“Me dieron ganas de llorar porque la amo y quiero lo mejor para ella. Al final yo la voy a apoyar en lo que ella quiera, pero me siento muy orgullosa de lo que ella ha hecho y de verla tan desenvuelta”, expresó Adamari con los ojos llorosos.

La presentadora puertorriqueña resaltó que “no es un mundo fácil” y considera que su hija “lo está haciendo muy bien”.

“¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá cuando la ves en televisión?”, le preguntaron a Alaïa en el programa.

La respuesta de la niña no pudo ser más entrañable: “El esfuerzo que ella hace por todo, se levanta temprano por la mañana para ir a trabajar, pero también hace tiempo para mí, y me encanta cómo ella puede como balancear todo eso”.

La hija de Adamari también habló de su experiencia como conductora.

“Yo al principio tenía un poco de pena”, reconoció, “pero ya cuando empecé el primer show y me pude como expresar fue increíble porque me sentí como segura, como en casa, entonces me la pasé increíble, toda la producción es muy buena conmigo”.